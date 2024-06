Kein Olympia-Ticket für ÖVV-Beach-Volleyballerinnen

Von: apa

Österreichs Beach-Volleyballerinnen werden bei den Olympischen Spielen in Paris nicht vertreten sein. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig mussten sich am Samstag beim europäischen Nations Cup in Jurmala im Halbfinale gegen die Niederlande im Entscheidungsmatch beugen. Nur die Turniersiegerinnen sichern sich ein Ticket für die Sommerspiele. Die ÖVV-Männer sind nach zwei 2:0-Siegen im Viertelfinale gegen Polen weiter im Rennen. Ihr Halbfinalgegner ist Lettland.

Schützenhöfer/Plesiutschnig gewannen im Duell mit den Niederlanden ihr erstes Match. Nach einer Niederlage von Dorina Klinger/Ronja Klinger kam es zu einem Entscheidungsspiel, in dem sich das rot-weiß-rote Duo gegen Wies Bekhuis/Brecht Piersma im Golden Set nach 14:11-Führung noch 17:19 geschlagen geben mussten.

Timo Hammarberg/Moritz Pristauz und Christoph Dressler/Philipp Waller spielen am Sonntag (11.30 Uhr MESZ) um einen Platz im Finale, in dem es ab 16.30 Uhr gegen Frankreich oder Portugal gehen würde. Das bisher einzige Paris-Ticket für Österreich haben im letzten Abdruck Alexander Horst und Julian Hörl über die Pro-Tour-Rangliste erobert.