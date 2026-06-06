Knicks gewinnen im NBA-Finale erneut in San Antonio

Von: APA/dpa/sda

Die New York Knicks haben im NBA-Finale auch das zweite Duell mit den San Antonio Spurs auswärts gewonnen und sich damit einen Riesenvorteil auf dem Weg zum Titel verschafft. In einem am Ende dramatischen Spiel siegten die Knicks am Freitag in Texas dank eines Patzers von Spurs-Star Victor Wembanyama knapp mit 105:104. Zum Meistertitel braucht eine Mannschaft in der Serie vier Siege, die beiden nächsten Spiele finden im Madison Square Garden in New York statt.

Die Knicks gaben im Schlussviertel einen 14-Punkte-Vorsprung aus der Hand, als den Spurs ein 14:0-Lauf und drei Minuten vor Schluss der Ausgleich zum 97:97 gelang. Danach war die Partie an Dramatik kaum zu überbieten, die Spurs gingen beim 103:102 dank eines Treffers von Wembanyama 57 Sekunden vor Schluss zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit in Führung. Beim Stand von 104:104 eroberte der 22-Jährige erst stark den Ball, um ihn dann durch einen Fehlpass gleich wieder zu verlieren. Der Patzer und das folgende Foul ermöglichten Knicks-Anführer Jalen Brunson zwei Freiwürfe – einen davon traf er zur 105:104-Führung. Die Spurs bekamen eine letzte Gelegenheit auf den Sieg, doch Wembanyamas Wurf ging nicht in den Korb.

Seit die Houston Rockets 1995 die beiden ersten Spiele gegen die Orlando Magic zum Start in die Serie gewonnen hatten, war keinem NBA-Team mehr ein Doppelpack auswärts zum Auftakt einer Final-Serie gelungen. Die Rockets holten damals mit vier Siegen in vier Partien auch die Meisterschaft. Die Knicks haben nun zudem 13 Play-off-Spiele en suite für sich entschieden, eine längere Serie gelang nur den Golden State Warriors, die 2007 auf 15 Siege kamen.