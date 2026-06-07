Leao-Ausschluss bei Portugals Testsieg – Auch DFB-Elf siegt

Von: apa

Portugals Fußball-Nationalteam hat den vorletzten Test vor dem Start in die WM erfolgreich bestritten. Superstar Cristiano Ronaldo und Co. behielten am Samstag in Oeiras gegen Chile mit 2:1 (0:0) die Oberhand. Sorgenfalten gibt es aber trotzdem wegen einer möglichen Sperre von Rafael Leao. Der Stürmer hatte nach einer Rudelbildung, wie der Chilene Ivan Roman, kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. 2:1 gewann auch Deutschland gegen die USA.

Leao hatte zuvor für die deutlich überlegenen Gastgeber auch das Aluminiumgehäuse getroffen (9.). Nach der Pause spitzelte der zur Pause für Ronaldo eingewechselte Goncalo Guedes (58.) den Ball nach Zuspiel von Ruben Neves am chilenischen Tormann vorbei. Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (75.) machte mit einem Schuss aus rund 20 Metern alles klar. Den nicht für die WM qualifizierten Chilenen gelang in der Nachspielzeit durch Lucas Cepeda (92.) zumindest noch eine Ergebniskosmetik.

Havertz sorgte für DFB-Traumstart

Die Deutschen legten gegen WM-Gastgeber USA im Soldier Field in Chicago einen Traumstart hin, der ungedeckte Kai Havertz traf schon in der 2. Minute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich. Nach teils sehr starkem Regen gelang Antonee Robinson (37.) sehenswert der Ausgleich, er versenkte einen Volley nach einem weggeköpfelten Ball unter der Latte. Chancen auf einen Doppelschlag ließ Christian Pulisic aus.

Nach dem Seitenwechsel avancierte mit Leroy Sane (57.) jener Akteur zum Matchwinner, der vom verletzungsbedingten WM-Ausfall von Lennart Karl profitierte und sich von Beginn an versuchen durfte. Havertz hatte die Vorlage geliefert. In der Nachspielzeit gab es auch hier eine Rudelbildung, Spieler beider Teams kamen aber mit Gelben Karten davon. DFB-Goalie Manuel Neuer fehlte noch immer wegen seiner Wadenblessur, er sah den neunten Sieg seines Teams in Folge sowie den 600. in der DFB-Geschichte von der Bank aus.

Kane Goldtorschütze für England

Erfolgreich war auch Englands Auftritt in Tampa gegen Neuseeland. Bayern-Stürmerstar Harry Kane (45.+2) erzielte kurz vor der Pause mit seinem 79. Länderspieltor den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand. England-Teamchef Thomas Tuchel wechselte zur Pause alle elf Akteure aus. Der Schweiz blieb bei der Turnier-Generalprobe hingegen ein Sieg verwehrt, in San Diego gab es gegen Australien ein 1:1. Ein Treffer von Dan Ndoye (14.) war für die Eidgenossen zu wenig, da Tete Yengi (56.) der Ausgleich glückte. 1:1 endete auch das Duell von Bosnien-Herzegowina mit Panama in St. Louis.