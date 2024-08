Leipzig beendet Erfolgsserie von Meister Leverkusen

Von: APA/dpa

Die Erfolgsserie des deutschen Fußballmeisters Bayer Leverkusen ist gerissen. Der Double-Gewinner aus der Vorsaison verlor am Samstag das Topspiel gegen RB Leipzig vor heimischer Kulisse mit 2:3 (2:1) und musste sich damit erstmals seit dem 27. Mai 2023 nationaler Konkurrenz geschlagen geben. Zuvor war das Team von Trainer Xabi Alonso in 35 Bundesligaspielen in Serie unbesiegt geblieben. Leipzig steckte einen 0:2-Rückstand weg und holte sich die Tabellenführung.

Vor 30.000 Zuschauern in der BayArena brachten Jeremie Frimpong (39.) und Alejandro Grimaldo (45.) die Werkself mit 2:0 in Führung. Kevin Kampl (45.+7) erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer für die Gäste. Lois Openda (57. und 80.) drehte mit einem Doppelpack die Partie für die Leipziger. Schon in der 26. Minute sah RB-Coach Marco Rose wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte. Nicolas Seiwald kam für Leipzig in der 15. Minute aufs Feld, Christoph Baumgartner wurde in der 89. Minute eingewechselt.

Trainer Ralph Hasenhüttl und Stürmer Patrick Wimmer feierten unterdessen mit dem VfL Wolfsburg den ersten Saisonsieg. Die Wolfsburger setzten sich bei Aufsteiger Holstein Kiel verdient mit 2:0 (2:0) durch. Maximilian Arnold (27.) und Sebastiaan Bornauw (30.) verdarben den Kielern ihre Bundesliga-Heimpremiere.

Kevin Stöger gewann mit Borussia Mönchengladbach bei seinem Ex-Club VfL Bochum mit 2:0 (0:0). Tim Kleindienst an seinem 29. Geburtstag (61.) und Franck Honorat nach idealem Kleindienst-Pass (78.) schossen die Borussia zum ersten Sieg nach davor saisonübergreifend sieben Spielen ohne Erfolg. Stöger spielte gegen den VfL, von dem er im Sommer gewechselt war, durch. Bochum bezog die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel und ist so wie Kiel und der zweite Aufsteiger St. Pauli nach zwei Runden punktlos.

Borussia Dortmund spielte mit Marcel Sabitzer bei Werder Bremen 0:0 und hält bei vier Punkten. Mutige Bremer mit Marco Friedl und Romano Schmid setzten dem BVB im Weserstadion dabei ordentlich zu. Das offenbarte, dass der Champions-League-Finalist nach dem Totalumbau im Sommer noch einiges zu tun hat. Der große Umbruch setzte sich sogar noch in Bremen fort. Denn Stürmer Sébastien Haller war am Vortag noch mitgereist, wurde aber noch als zwölfter Abgang an den spanischen Club CD Leganés verliehen. “Das ist die Brutalität des Geschäfts”, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin bei Sky. “Er setzt sich mit uns in den Bus nach Bremen und später am Abend ist er dann weg.”

Trotz früher 2:0-Führung und eines späten Freistoßtores hat Vizemeister VfB Stuttgart seinen ersten Saisonsieg verpasst. Der Champions-League-Teilnehmer kam in einer turbulenten Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus und steht damit erst bei einem Zähler. Enzo Millot (8.) und Jamie Leweling (15.) brachten die Stuttgarter mit 2:0 in Führung. Nadiem Amiri per Foulelfmeter (43.) und Jonathan Burkardt (62.) sorgten für den Gleichstand. In der 88. Minute setzte Stuttgarts Fabian Rieder einen Freistoß an die Stange, der Ball sprang vom Rücken von Torhüter Robin Zentner ins Tor. In der Nachspielzeit sicherte Maxim Leitsch dem FSV, bei dem Philipp Mwene durchspielte, aber noch den zweiten Punkt der Saison.

Eintracht Frankfurt hat nach einer starken Leistung gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit einem 3:1 (2:0) dagegen den ersten Sieg eingefahren. Bei der TSG fehlte Florian Grillitsch verletzt, Alexander Prass war bis zur 73. Minute im Einsatz.