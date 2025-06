Leonardo Felicetti wirbelt im Angriff der Rittner Buam SkyAlps

Von: Ivd

Klobenstein – Mit den Fassa Falcons und im Vorjahr mit dem SG Cortina Hafro hat Leonardo Felicetti noch gegen die Rittner Buam SkyAlps gespielt. Nun wird der 25-Jährige im blau-roten Trikot auf das Eis schreiten: Der Angreifer aus dem Fassatal verstärkt die Offensive der Mannschaft vom Hochplateau.

Die Stärken von „Leo“ Felicetti sind ganz klar sein Hochgeschwindigkeits-Skating und sein Zug zum Tor. Die haben ihm in seiner Karriere schon ins Ausland verholfen: Nachdem der am 8. Mai 2000 in Cavalese geborene Rechtsflügel bei seinem Heimatverein Fassa ausgebildet wurde, zog es ihn nach Deutschland in die Jugend des Iserlohner EC. Dort verblieb er bis zur Saison 2019/20, ehe er nach Fassa zurückkehrte und bei den Falcons ins Senior-Hockey einstieg. Damals waren die „Falken“ noch ein Farmteam des HCB Südtirol und auch der 1,80 Meter große und 81 Kilogramm schwere Felicetti durfte bei den „Foxes“ ran: In den Jahren von 2020 bis 2022 zunächst bei sechs Spielen als Leihkraft, in der Saison 2022/23 dann als Stammspieler bei dem ICE-Hockey-League-Klub aus der Südtiroler Landeshauptstadt, wo der 17-fache italienische Nationalspieler in 67 Spielen acht Punkte (vier Tore) aufwies.

Vor der vergangenen Saison wechselte Felicetti dann zum SG Cortina Hafro. Mit den Ampezzanern lieferte er sich auch gegen die Rittner Buam SkyAlps beinharte Duelle. In 52 Spielen steuerte der Linksschütze 32 Punkte (zwölf Tore) bei und kürte sich ausgerechnet im Finale der IHL Serie A gegen die Buam zum Italienmeister – sein bisher einziger Titelerfolg im Eishockey. Das soll sich nun bei den Rittner Buam SkyAlps ändern: Der quirlige Angreifer verstärkt die Offensivreihe der Blau-Roten und geht in der anstehenden Saison 2025/26 für sie auf Punktejagd.

„Er hat das Zeug zu einem der Top-Power-Forwards der Liga“

Große Stücke halten auch Dan Tudin und Alexander Eisath, die beiden Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps, vom 25-Jährigen: „Wir heißen Leo herzlich in unserem Team willkommen. Er überzeugt durch starkes Skating und eine spürbare offensive Spielintelligenz. In ihm sehen wir das Potential, einer der Top-Power-Forwards der Liga zu werden“, loben die beiden Felicetti und fassen zusammen: „Mit seinem Einsatzwillen, seiner Lernbereitschaft und seinem Arbeitsethos bringt Leo alles mit, was wir uns von einem Neuzugang wünschen.“