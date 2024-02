Letzte Runde im Grunddurchgang bringt Fernduell um zweites CHL-Ticket

Bozen – Am morgigen Freitag steht in der win2day ICE Hockey League die 52. und letzte Runde im Grunddurchgang am Programm. Im Kampf um die Top-6 und somit die vorzeitige Playoff-Qualifikation sind seit Mittwoch alle Entscheidungen gefallen. Spannend bis zum Schluss ist der Kampf um das zweite Champions Hockey League-Ticket. Der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten EC Red Bull Salzburg. Im Topspiel der Runde empfängt der Tabellenvierte HCB Südtirol Alperia, Regular Season-Champion EC-KAC. Der EC iDM Wärmepumpen VSV gastiert im PULS 24-Livespiel bei den spusu Vienna Capitals. Beim HK SZ Olimpija hat Cheftrainer Antti Karhula seinen Vertrag vorzeitig um zwei Spielzeiten, bis zum Ende der Saison 2025/26, verlängert. Am Freitag ist der Tabellenneunte aus Slowenien bei den Steinbach Black Wings Linz zu Gast.

Gleich im Anschluss an die 52. Runde findet der Pre-Playoff-Pick statt. Dabei darf sich der Tabellensiebente den Gegner für die Pre-Playoffs aussuchen. Die Paarungen werden im Anschluss auf den Kanälen der win2day ICE Hockey League, und im Zuge der PULS 24-Liveübertragung, kommuniziert. Der Start der „best-of-3“-Pre-Playoff-Serien erfolgt am Sonntag, 25. Februar.

win2day ICE Hockey League | 23.02.2024 | Round 52:

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19

Tabellenschlusslicht Moser Medical Graz99ers beendet eine enttäuschende Saison mit einem Heimspiel gegen Hydro Fehérvár AV19. Der Tabellenzweite aus Ungarn setzte sich am Mittwoch bei Olimpija trotz zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands mit 6:3 durch und hat somit weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten EC Red Bull Salzburg. Platz zwei ist gleichbedeutend die Champions Hockey League-Qualifikation. Die Red Bulls gastieren im Pustertal. Mit einem Sieg, egal ob nach 60 Minuten, Overtime, oder Shootout, wäre Fehérvár der zweite Tabellenplatz gewiss. Nur wenn Salzburg zwei Punkte mehr als Fehérvár holt, zieht der Titelverteidiger an Székesfehérvár vorbei, da Salzburg das direkte Duell für sich entschieden hat. Mit Graz hat Fehérvár aber einen dankbaren Gegner für das letzte Spiel im Grunddurchgang. Die 99ers warten bereits seit zehn Begegnungen auf einen Punktgewinn, gegen Fehérvár konnten sie aber das erste Heimspiel mit 6:4 für sich entscheiden. Beide Duelle in Ungarn gewann der Finalist von 2022.

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – EC iDM Wärmepumpen VSV

Im PULS 24-Livespiel empfangen die spusu Vienna Capitals den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Bundeshauptstädter beschließen ihre Saison am Freitag, nachdem sie als Tabellenelfter erstmals nach 19 Spielzeiten den Sprung in die Postseason verpassen werden. Villach fixierte mit einem knappen 1:0-Heimsieg am Mittwoch die Top-6. Spieler der Partie war Torwart J.P. Lamoureux, der alle 33 Schüsse auf sein Tor parieren konnte, somit sein erstes Shutout der Saison feierte und zudem zum win2day Top-Performer der 51. Runde avancierte. Als Tabellensechster haben die „Adler“ am finalen Spieltag noch die Chance, bis auf Platz vier vorzurücken. Ihr Rückstand auf den Tabellenvierten Bozen beträgt zwei Punkte. Insgesamt konnte der VSV drei der vergangenen fünf Spiele gewinnen, auswärts holten sie aber nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Die Capitals mussten sich in den vergangenen drei Partien allesamt geschlagen geben, zuletzt unterlagen sie am Mittwoch in Salzburg mit 1:6. Im direkten Vergleich mit Villach konnte Wien zwei der bisherigen drei Saisonduelle gewinnen. VSV-Headcoach Marcel Rodman muss in Wien neben Marco Richter, Arturs Kulda, Maxi Rebernig, Paolo Wieltschnig, Johannes Tschurnig auch auf John Hughes verzichten. Ein Einsatz von Benjamin Lanzinger ist fraglich. Im Tor wird Rene Swette beginnen, das heißt auch, dass Blaz Tomazevic ins Line-up zurückkehrt.

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HK SZ Olimpija

Auch die Steinbach Black Wings Linz fixierten am Mittwoch in einer Nervenschlacht den Viertelfinal-Einzug. Für die Oberösterreicher ist es die erste direkte Playoff-Qualifikation seit 2018. In Asiago drehten sie im Schlussabschnitt ein 0:1 noch in einen 4:1-Sieg. Spieler der Partie war Shawn St-Amant, der an allen vier Toren beteiligt war. Mit insgesamt 49 Punkten ist der Kanadier hinter Graham Knott (55 Punkte) der zweitbeste Scorer von BWL. Als Tabellenfünfter haben die Black Wings nur einen Punkt Rückstand auf den Vierten Bozen, aber auch nur einen Zähler Vorsprung auf den Tabellensechsten Villach. Der HK SZ Olimpija ist nur zwei Tage nach dem Gastspiel in Linz erneut im Einsatz. Die Slowenen beenden den Grunddurchgang auf Platz neun, womit sie am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in die Pre-Playoffs starten werden. Am Mittwoch unterlag Ljubljana trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung Fehérvár mit 3:6. Es war bereits die dritte Niederlage in Serie für die „Drachen“. Auswärts ist Olimpija aber sehr stabil. Mit insgesamt 36 Punkten sind sie sogar die fünftbeste Auswärtsmannschaft der Liga. Die Black Wings wiederum sind die fünftbeste Heimmannschaft der win2day ICE Hockey League. In den bisherigen Saisonduellen waren stets die Oberösterreicher siegreich.

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Migross Supermercati Asiago Hockey

Der HC TIWAG Innsbruck muss nach der knappen 0:1-Niederlage in Villach in die Pre-Playoffs. Als Tabellensiebenter haben die Tiroler drei Punkte Rückstand auf den VSV, da sie aber das direkte Duell verloren haben, können sie nicht mehr an den „Adlern“ vorbeiziehen. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs gilt es für den HCI Platz sieben abzusichern. Dafür brauchen sie mindestens zwei Punkte gegen Migross Supermercati Asiago Hockey, sollte der Tabellenachte Pustertal parallel gegen Salzburg nach regulärer Spielzeit gewinnen. Die Südtiroler haben zwei Punkte Rückstand auf die Tiroler, aber das direkte Duell für sich entschieden. Der Tabellensiebente kann sich beim Pre-Playoff-Pick seinen Gegner aussuchen. Mit Asiago bekommt es Innsbruck zum Abschluss mit dem Tabellenzwölften zu tun. Zwar konnten die Norditaliener nur zwei der vergangenen acht Partien gewinnen, sowohl gegen Linz als auch gegen Bozen waren sie zuletzt über weite Strecken ebenbürtig. Gegen Innsbruck konnte Asiago bislang eine von drei Saisonbegegnungen gewinnen.

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC-KAC

Im Topspiel der 52. Runde empfängt Vorjahresfinalist HCB Südtirol Alperia, Regular Season-Champion EC-KAC. Bozen fixierte am Mittwoch mit einem klaren 7:0-Auswärtssieg in Graz die Playoff-Teilnahme. Als Tabellenvierter hat der HCB aber nur einen Punkt Vorsprung auf Linz, wiederum nur einen Punkt weniger hat Villach inne. Spitzenreiter Klagenfurt war am Mittwoch spielfrei. Das heißeste Team der Liga konnte die vergangenen sechs Partien allesamt gewinnen, insgesamt feierten die „Rotjacken“ neun Siege aus den vergangenen zehn Partien. Bozen konnte drei der vergangen fünf Partien für sich entscheiden und holte insgesamt sieben Siege aus den vergangenen zehn Partien. Gegen den KAC waren sie in einem von drei Aufeinandertreffen siegreich. Zu Hause unterlagen die „Füchse“ im September mit 2:4. Thomas Hundertpfund, Simeon Schwinger und Niki Kraus kehren beim KAC ins Lineup zurück. Fehlen werden dem Regular Season-Champion Luka Gomboc, Johannes Bischofberger, Raphael Herburger, sowie Top-Torjäger Matt Fraser und Jan Muršak.

Fr, 23.02.2024, 19.15 Uhr: HC Pustertal – EC Red Bull Salzburg

Seit Mittwoch steht fest, dass der HC Pustertal in die Pre-Playoffs muss. Der Tabellenachte unterlag bei den Pioneers knapp mit 3:4 und hat somit keine Chance mehr, an Villach vorbeizuziehen. Am letzten Spieltag empfangen die Südtiroler den EC Red Bull Salzburg, der als Tabellendritter noch die kleine Chance auf das zweite Champions Hockey League Ticket hat, welches im Grunddurchgang vergeben wird. Ein drittes CHL-Ticket bekommt entweder der Meister, sollte dieser nicht bereits über die Regular Season das Ticket gelöst haben, oder der Tabellendritte des Grunddurchgangs. Um noch am zweitplatzierten Fehérvár vorbeizuziehen, benötigen die Red Bulls zwei Punkte mehr als die Ungarn, die in Graz zu Gast sind. Pustertal wiederum benötigt zwei Punkte mehr als Innsbruck, um noch auf Platz sieben vorzurücken. Die Tiroler empfangen Asiago. Ein Sieg gegen Salzburg wird aber ein schweres Unterfangen für den HCP, denn die Red Bulls konnten die vergangenen fünf Partien allesamt gewinnen. Im letzten direkten Duell gelang Pustertal aber ein fulminanter 7:1-Auswärtssieg. Die übrigen beiden Saisonbegegnungen entschied RBS für sich.