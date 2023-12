Letzte Runde vor Weihnachten

Bozen – Am Freitag stehen sechs Partien in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. PULS 24 zeigt das Gastspiel der spusu Vienna Capitals beim HC TIWAG Innsbruck. Im Duell der einzigen beiden Teams, die die 100-Tore-Marke in dieser Saison bereits knacken konnten, empfangen die Steinbach Black Wings Linz Tabellenführer Hydro Fehervar AV19.

Fr, 22.12.2023, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC-KAC

Referees: RENCZ, SMETANA, Bärnthaler, Gatol-Schafranek | >> live.ice.hockey <<

Die Graz99ers stehen zwar noch immer am letzten Tabellenplatz, zeigten in den vergangenen Wochen aber eine klare Aufwärtstendenz: Der 4:0-Erfolg in Asiago am Mittwoch war der bereits fünfte Sieg im Verlauf der letzten sieben Partien. Der EC-KAC musste am Mittwochabend nach zuvor vier Siegen am Stück gegen Salzburg erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Klagenfurter befinden sich dennoch in unverändert guter Form, in den letzten 17 Ligaspielen blieben sie nur zwei Mal ohne Punktgewinn. In der Fremde verbuchte der Rekordmeister in jeder seiner jüngsten acht Partien Zählbares (fünf Siege, drei Niederlagen nach Verlängerung oder Shootout), der letzte „Auswärts-Nuller“ datiert vom 15. Oktober, als man in Graz mit 2:3 unterlag. Während Kapitän Thomas Hundertpfund in das Lineup zurückkehrt, muss der EC-KAC auf Jan Muršak und Daniel Obersteiner verzichten.

Fr, 22.12.2023, 19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal

Referees: HUBER, SIEGEL, Nothegger, E. Seewald | >> live.ice.hockey <<

Durch einen Overtime-Sieg in Klagenfurt kehrten die Red Bulls am Mittwoch auf den zweiten Platz zurück. Mit dem HC Pustertal kommt eine Mannschaft nach Salzburg, die um die Top-6 kämpft. Die Südtiroler verloren vier ihrer letzten fünf Partien und rutschten auf Rang sieben ab. Im statistischen Vergleich mit dem Team aus Bruneck schneidet der amtierende Meister in den meisten Belangen besser ab. Interessant ist aber die Auswärtsperformance der „Wölfe“, die ihre letzten drei Auswärtsspiele in Klagenfurt, Feldkirch und Graz gewonnen haben. Dem gegenüber steht die Salzburger Heimstärke. Die Red Bulls gewannen elf von 13 Partien vor heimischer Kulisse. Nach fast zehnwöchiger Verletzungspause feiert Benjamin Nissner bei den Gastgebern, die die bisherigen zwei Saisonduelle gegen Pustertal für sich entscheiden konnten, sein Comeback.

Fr, 22.12.2023, 19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: GROZNIK, ZRNIC, Muzsik, Vaczi | >> live.ice.hockey <<

Asiago musste am Mittwoch im Rennen um die Pre-Playoffs einen Rückschlag hinnehmen, die Italiener verloren zu Hause gegen Graz mit 0:4. Villach absolviert erst am Freitag die erste Partie nach der Länderspielpause. Die sechstplatzierten „Adler“ wollen nach zuletzt vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen wieder zurück auf die Siegerstraße und mit dem neuen Trainergespann den Re-Start schaffen. Von den sechs bisherigen Begegnungen mit Asiago konnte der VSV gleich fünf gewinnen. In dieser Saison setzten sich die Kärntner einmal nach Verlängerung und einmal nach Penaltyschießen durch. Andrew Desjardin avancierte beim VSV zum Asiago-Spezialisten: Sechs Spiele, drei Tore, drei Assists, elf Blocks.

Fr, 22.12.2023, 19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Hydro Fehérvár AV19

Referees: HRONSKY, STERNAT, Bedynek, Jedlicka | >> live.ice.hockey <<

Fehervar ist am Donnerstag in Feldkirch zu Gast, einen Tag später treten die Ungarn bei den Black Wings an. Die Gäste stehen mit aktuell 59 Punkten an der Tabellenspitze der win2day ICE Hockey League. Die Linzer rittern mit fünf Zählern Rückstand auf Rang drei hinterher. Es ist das Duell der einzigen beiden Teams, die die 100-Tore-Marke in dieser Saison bereits knacken konnten. In dieser Spielzeit gab es im direkten Duell jeweils einen Sieg: Während die Oberösterreicher in der Linz AG Eisarena einen verdienten 4:1 Sieg feierten, vergaben sie in Ungarn einen möglichen Erfolg aber kurz vor dem Ende und unterlagen 1:2.

Fr, 22.12.2023, 19.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – spusu Vienna Capitals

Referees: M. NIKOLIC, OFNER, Fleischmann, Wimmler | >> LIVE auf PULS 24 <<

Im Rennen um die Top-6 feierte Innsbruck am Mittwoch einen wichtigen 6:4-Erfolg in Bruneck. Nun will das Team von Headcoach Mitch O’Keefe im letzten Spiel vor Weihnachten nachlegen. Die Partie gegen Wien steht auch im Zeichen der Feuertaufe des neuen Videowürfels in der TIWAG Arena. Der neue Jumbotron wurde in den letzten Tagen installiert und ist das neue Schmuckstück in der Arena. Mit Wien kommt ein Team nach Tirol, gegen das die Haie in dieser Saison bereits zwei Mal siegreich blieben (6:3 zu Hause, 4:1 in Wien). Die Caps gehen durch eine harte Saison, liegen auf Tabellenrang zwölf und kämpfen um einen Platz in den Pre-Playoffs. Zuletzt mussten sie drei Niederlagen am Stück hinnehmen. In Innsbruck fehlt der gesperrte Christof Kromp.

Trophy on Tour

Die „Karl-Nedwed-Trophy“ macht aktuell einen Stopp in Innbruck und kann beim PULS-24-Livespiel in der Halle bestaunt werden.

Fr, 22.12.2023, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HK SZ Olimpija

Referees: BERNEKER, TRILAR, Hribar, Pardatscher | >> live.ice.hockey <<

Bozen festigte mit einem Sieg in Wien seine Top-6-Position. Am 22. Oktober läuteten die Südtiroler mit einem Overtime-Erfolg in Ljubljana eine zehn Spiele andauernde Siegesserie ein, die erst am 28. November in Linz zu Ende ging. Zu Hause hält der Vizemeister aktuell bei sieben Erfolgen am Stück. Ljubljana liegt auf Rang zehn, die Slowenen präsentierten sich bislang vor allem in der Fremde stark: sie gewannen acht von 14 Partien und zählen damit zu den besten Auswärtsteams der Liga. Beim ersten Saisonduell in Bozen reichte ein Simsic-Treffer zum 1:0-Erfolg.