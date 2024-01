Letzter Spieltag: Vier Teams kämpfen um drei Playoff-Tickets

Bozen – Am Freitag wird die erste Phase der Alps Hockey League-Saison 2023/24 abgeschlossen. Am letzten Spieltag kämpfen vier Teams um drei verbliebene Masterround-Tickets, die die direkte Qualifikation für die Playoffs bedeuten. Die Red Bull Hockey Juniors, Sterzing und Jesenice sind aktuell unter den Top-6, AHL-Vizemeister Cortina liegt auf Rang sieben und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Alps Hockey League:

Fr, 5.01.2024, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EC-KAC Future Team

Referees: KUMMER, PINIE, Fecchio, Wucherer | >> valcome.tv <<

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs trifft der Erste auf das Tabellenschlusslicht. Ritten ist nicht mehr von der Top-Position zu verdrängen, die Südtiroler gehen demnach mit vier Bonuspunkten in die Masterround. Das KAC Future Team könnte das Tabellenende zwar noch verlassen, die Kärntner werden aber definitiv ohne Bonuspunkte in die Qualification Round einsteigen. Mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen zeigte Klagenfurt aufsteigende Form. Das erste Saisonduell ging klar an den ersten AHL-Champion aus Klobenstein.

Fr, 5.01.2024, 18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Bregenzerwald

Referees: LEHNER, VIRTA, De Zordo, Moidl | >> valcome.tv <<

Mit einem 5:4-Auswärtssieg in Lustenau behauptete Sterzing die Top-6-Position am Mittwoch. James Livingston erzielte drei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer. Mit einem Sieg im letzten Spiel würden sich die Wipptaler aus eigener Kraft für die Masterround qualifizieren. Das Playoff-Ticket schon sicher hat der EC Bregenzerwald. Die Vorarlberger sind nicht mehr aus den Top-6 zu verdrängen, für sie geht es aber noch um Bonuspunkte für die Zwischenrunde.

Fr, 5.01.2024, 19.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: BAJT, WIDMANN, Arlic, Puff | >> valcome.tv <<

Für Celje läuft es seit Wochen nicht nach Wunsch, der Liga-Neuling gewann nur eines seiner letzten sieben Spiele und liegt am vorletzten Platz. Gröden steigerte sich hingegen im Laufe der Meisterschaft, die Südtiroler gingen von den vergangenen sieben Partien sechs Mal als Sieger vom Eis und verbesserten sich auf Rang neun. Beim Gastspiel in Slowenien geht es für die „Furie“ um Bonuspunkte und eine bestmögliche Ausgangsposition für die Zwischenrunde. Das erste Saisonduell gewann Gröden mit 3:1.

Fr, 5.01.2024, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: HLAVATY, VOICAN, Legat, Weiss | >> valcome.tv <<

Zell am See feierte am Mittwoch vor der hervorragenden Kulisse von 2.600 Zusehern Overtime-Erfolg über Jesenice. Die Pinzgauer werden den Grunddurchgang an zweiter Stelle beenden und mit drei Bonuspunkten in die Masterround gehen. Für die Gäste aus Neumarkt waren die Top-6 diesmal relativ schnell außer Reichweite, sie sind nun mitten im Kampf um Bonuspunkte für die zweite Phase der Meisterschaft. Gestern feierten die Südtiroler einen 1:0-Erfolg über Tabellenführer Ritten, Goalie Tizian Giovanelli verbuchte mit 42 Saves das erste Cavaliers-Shutout in dieser Spielzeit. Im ersten Saisonduell gewann Zell am See auswärts mit 5:4.

Fr, 5.01.2024, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – SIJ Acroni Jesenice

Referees: BULOVEC, HOLZER, Bergant, Seewald | >> valcome.tv <<

Kitzbühel feierte zuletzt zwei Siege und liegt auf den achten Rang. Die Tiroler benötigen zumindest einen Zähler, um diese Position aus eigener Kraft zu verteidigen. Aber auch für Jesenice steht viel auf dem Spiel. Die Slowenen behaupteten mit einem Punktgewinn in Zell am See ihre Top-6-Platzierung und liegen vor dem abschließenden Spieltag im Grunddurchgang einen Zähler vor dem siebtplatzierten Team aus Cortina. Im ersten Saisonduell feierte Kitzbühel einen 1:0-Overtime-Sieg beim amtierenden Meister.

Fr, 5.01.2024, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EHC Lustenau

Referees: LAZZERI, SCHAUER, Cristeli, Jäger | >> valcome.tv <<

Cortina musste sich am Mittwoch ausgerechnet beim Schlusslicht in Klagenfurt nach Shootout geschlagen geben und liegt vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang auf Rang sieben. Der AHL-Vizemeister ist im Rennen um die Masterround auf Schützenhilfe angewiesen, muss sich zudem zu Hause gegen Lustenau beweisen. Die Vorarlberger rutschten durch zwei Niederlagen auf Rang zwölf ab, für sie geht es beim Gastspiel in Italien um wichtige Bonuspunkte für die Qualification Round. Das erste Saisonduell zwischen den beiden Teams ging ins Shootout, wo Cortina die Oberhand behielt.

Fr, 5.01.2024, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Steel Wings LINZ AG

Referees: LEGA, RUETZ, Cusin, Rinker | >> valcome.tv <<

Meran startete das neue Jahr mit einer Niederlage in Salzburg, die Südtiroler liegen aktuell auf Platz zehn. Für sie ist zwischen Rang neun (4 Bonuspunkte) und Platz 13 (0) noch alles möglich. Linz wird den Grunddurchgang hingegen an 14. Stelle abschließen, die Oberösterreicher kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Das erste Saisonduell ging an die Steel Wings, die zudem sechs von insgesamt sieben AHL-Partien mit Meran für sich entscheiden konnten.

Fr, 5.01.2024, 20.45 Uhr: SHC Fassa Falcons – Red Bull Hockey Juniors

Referees: BENVEGNU, STEFENELLI, Abeltino, Fleischmann | >> valcome.tv <<

Eine äußerst spannende Ausgangssituation gibt es für das Duell zwischen Fassa und Salzburg. Die Italiener liegen aktuell auf Rang 13 und würden ohne Bonuspunkte in die Zwischenrunde gehen. Theoretisch könnten sie sich am letzten Spieltag sogar noch auf Rang neun verbessern. Die Juniors hingegen benötigen zumindest einen Punkt, um sich aus eigener Kraft für die Masterround zu qualifizieren. Die bisherige AHL-Bilanz spricht eindeutig für Salzburg, die 15 von 17 Begegnungen gewinnen konnten – so auch das erste Saisonduell Mitte Dezember.