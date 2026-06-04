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Iraola folgt Slot als Liverpool-Trainer

Liverpool holt Bournemouths Iraola als neuen Chefcoach

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 21:12 Uhr
Iraola folgt Slot als Liverpool-Trainer
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
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Von: apa

Der neue Liverpool-Trainer heißt wie erwartet Andoni Iraola. Der bisherige Coach des Ligarivalen Bournemouth folgt dem Niederländer Arne Slot, von dem sich die “Reds” ein Jahr nach dem Meistertitel getrennt hatten. Iraola hatte Bournemouth in der abgelaufenen Premier-League-Saison zu Platz sechs und damit zum besten Abschneiden der Clubgeschichte geführt. Der 43-jährige Baske hatte vor seiner Zusage an Liverpool auch als Trainerkandidat bei AC Milan gegolten.

“Es braucht nicht viele Dinge, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen”, erklärte Iraola in einer Stellungnahme des Clubs. “Liverpool ist Liverpool.” Der Club ist mit 20 Meisterschaften gleichauf mit Manchester United englischer Rekordmeister. In der vergangenen Saison reichte es für den Traditionsclub aber nur zu Liga-Endrang fünf. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Paris Saint-Germain Endstation.

Glasner nun Milans Wunschkandidat

Nach Iraolas Absage an Milan gilt bei den Mailändern laut italienischen Medien der Oberösterreicher Oliver Glasner als Wunschkandidat. Ein erstes persönliches Treffen mit Clubbesitzer Gerry Cardinale und Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic soll in Deutschland stattgefunden und sechs Stunden gedauert haben, berichtete die “Gazzetta dello Sport” am Donnerstag. An ein mögliches Engagement von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Sportdirektor sei die Trainerpersonalie nicht geknüpft, hieß es. Glasner könnte auch ohne Rangnick kommen.

Geht es nach Cardinale, soll Rangnick nach dem Rauswurf der gesamten sportlichen Führung der Mailänder dort den Neuaufbau orchestrieren. Der Deutsche, der am Donnerstag mit der ÖFB-Auswahl zur WM nach Nordamerika aufgebrochen ist, habe sich laut “Gazzetta” Bedenkzeit erbeten. Auch der ÖFB hat Rangnick nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss eine Verlängerung seines nach der WM auslaufenden Vertrages angeboten. Eine Unterschrift des 67-Jährigen lässt kurz vor Turnierstart aber noch auf sich warten.

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