Liverpool nach 1:1 bei Fulham im Liga-Cup-Finale

Liverpool steht im Finale des englischen Fußball-Liga-Cups. Die “Reds” holten am Mittwoch nach Toren von Luis Diaz (11.) beziehungsweise Issa Diop (76.) ein 1:1 bei Fulham und zogen dadurch mit dem Gesamtscore von 3:2 ins Endspiel am 25. Februar im Londoner Wembley-Stadion ein. Dort ist in einer Neuauflage des Finales von 2022 – damals siegte Liverpool im Elfmeterschießen – Chelsea der Gegner.

Von: apa