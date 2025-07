Liverpool-Stürmer Jota stirbt bei Autounfall

Von: APA/dpa

Der portugiesische Fußball-Star Diogo Jota ist tot. Der 28-jährige Stürmer vom englischen Meister Liverpool und sein Bruder kamen bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben. Sie waren in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens am Donnerstagmorgen unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der dreifache Familienvater seine langjährige Lebensgefährtin Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.

Jota spielte seit knapp fünf Jahren für Liverpool, er war 49-facher portugiesischer Nationalteamspieler. Zuletzt gewann er mit Portugal die Nations League. Für Liverpool absolvierte er 182 Spiele (65 Tore). Sein Arbeitgeber zeigte sich “erschüttert” über den tragischen Tod, der Liverpool FC sicherte den Hinterbliebenen “weiterhin unsere volle Unterstützung” zu.

Auch Jotas drei Jahre jüngerer Bruder André Silva war Profifußballer. Er spielte in der zweiten portugiesischen Liga für den FC Penafiel. Laut Medienberichten, die sich auf Polizeiberichten stützten, verunglückten die beiden Brüder in einem Sportwagen durch einen Reifenplatzer während eines Überholmanövers. Die Rettungskräfte hätten am Unfallort nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können.

Bestürzung in der Fußballwelt

Portugals Premierminister Luis Montenegro kondolierte und sprach von einem traurigen Tag für den Sport. “Die Nachricht vom Tod von Diogo Jota, einem Sportler, der dem Namen Portugals große Ehre gemacht hat, und seines Bruders ist unerwartet und tragisch.”

Der portugiesische Verband bat die UEFA, bei der Europameisterschaft der Frauen vor dem Spiel der Portugiesinnen gegen Spanien am Donnerstagabend, eine Schweigeminute abzuhalten. “Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien”, schrieb der Verband bei X. “Wir haben zwei Champions verloren.”

Diogo Jota sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, “sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit-und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war”. Jotas Nationalteam-Kollege Ruben Neves schrieb auf Instagram: “Sie sagen, wir verlieren Menschen nur, wenn wir sie vergessen. Ich werde dich nie vergessen!”