Mair und Accalai gewinnen den AgeFactor Run, Jbari und Christandl die Top7-Serie

Von: mk

Branzoll – Helmuth Mair und Paola Accalai haben sich am Samstagnachmittag beim achten AgeFactor Run in Branzoll durchgesetzt, dem vom USD Branzoll organisierten Laufwettbewerb, bei dem auch das Alter eine Rolle spielt. Die Schnellsten waren hingegen Khalid Jbari und Selina Christandl. Am Ende des Rennens, der siebten und letzten Etappe der Top7-Laufserie, wurden Jbari und Christandl auch als Sieger der Serie ausgezeichnet.

Helmuth Mair setzte sich gegen 214 Läufer durch, die am Samstag um 15.00 Uhr vom Zentrum von Branzoll aus starteten, nach Pfatten und Leifers liefen und nach zehn Kilometern wieder nach Branzoll zurückkehrten. An diesem sonnigen Herbstnachmittag erreichte der Athlet der S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV das Ziel in 33.23,0 Minuten, erzielte damit die viertbeste Zeit insgesamt und erreichte eine offizielle Zeit von 28.26,5 Minuten. Beim Rennen in Branzoll ergibt sich die offizielle Zeit jedes Athleten aus der tatsächlichen Zeit multipliziert mit dem seinem Alter entsprechenden Agefactor. Damit gewann der 55-Jährige zum ersten Mal den AgeFactor Run in Branzoll. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist und wie ich von Anfang bis Ende gelaufen bin. Die Strecke ist schön und das Rennen hat mir sehr gut gefallen”, kommentierte Mair, der 2021 den zweiten Platz belegt hatte.

Mit einer AgeFactor-Zeit von 28.57,2 Minuten belegte Frowin Stecher den zweiten Platz und wiederholte damit sein Ergebnis vom Vorjahr, während Franco Torresani (Atletica Paratico Brescia/29.08,2), bereits Gewinner von zehn Weltmeisterschaften im Berglauf, den dritten Platz belegte. Der Schnellste auf der Strecke zwischen Branzoll, Pfatten und Leifers war Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), der die zehn Kilometer des Rennens in 32.16,8 Minuten zurücklegte. Die beste Zeit des Tages brachte ihm den elften Platz in der Gesamtwertung ein. Sehr schnell waren auch Lukas Engl (SSV Bruneck-Amateursportverein) und Andrea Dagostin (Athletic Club 96 Alperia), die als Zweiter und Dritter ins Ziel kamen.

Zweiter Sieg von Accalai bei den Damen

Bei den Frauen ging der Sieg an Paola Accalai, die nach ihrem Sieg bei der Ausgabe 2021 in Branzoll wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrte. Die Trentiner Athletin vom Verein Stivo Running A.S.D. erzielte eine AgeFactor-Zeit von 35.03,9 Minuten und legte die zehn Kilometer in 44.16,4 Minuten zurück. „Nach zwei Jahren Pause habe ich im Januar wieder angefangen, dann gab es eine weitere Unterbrechung, und jetzt bin ich glücklich wieder dabei. Ich bin überglücklich über diesen Tag”, erzählte Accalai strahlend im Ziel.

Mirka Lorenzani (ASC Laas Raiffeisen) belegte mit einer AgeFactor-Zeit von 35.15,4 Minuten den zweiten Platz, Sonja Tscholl vom S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV (35.29,6) den dritten. Selina Christandl (ASV Rennerclub Vinschgau) war hingegen die Schnellste und erreichte das Ziel in 37.46,0 Minuten. Mit einer AgeFactor-Zeit von 37.25,6 Minuten belegte sie den siebten Platz in der Gesamtwertung. Sehr schnell waren auch Francesca Franceschini (US Quercia) und Andreea Lucaci, die als Zweite und Dritte ins Ziel kamen. Auch eine große Gruppe von Amateurläufern nahm an der Veranstaltung teil und stellte sich der Herausforderung des „Memorial Andrea Isoppo”, dem nicht-kompetitiven Fünf-Kilometer-Lauf zum Gedenken an den Erfinder des AgeFactor Runs.

Die Gesamtsieger der Top7-Laufserie wurden gefeiert

Anlässlich der siebten und letzten Etappe der Top7-Laufserie fand im Kulturhaus von Branzoll auch die Preisverleihung der gesamten Serie statt. In der Gesamtwertung setzten sich Selina Christandl (2064 Punkte) und Khalid Jbari (2090 Punkte) durch. „Das Rennen war schnell, meine Beine waren heute super. Ich habe bis zum Schluss ein sehr gutes Tempo gehalten. Ich bin glücklich: Ziel erreicht, Top7 gewonnen!”, erklärte Christandl. „Heute lief es gut. Ich habe auch zum dritten Mal in Folge die Top7 gewonnen. Ich bin zufrieden”, waren die Worte von Jbari nach dem Rennen. Die Läuferin aus Taufers in Münstertal und der Läufer aus Leifers konnten die meisten Punkte in der Wertung erzielen, die auf den sechs besten Ergebnissen jedes Athleten basiert, der an mindestens sechs der sieben Rennen teilgenommen hat.

Das Podium der Frauen wurde von Andreea Lucaci (1965 Punkte) und Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau/1808) komplettiert, während bei den Männern Andrea Dagostin (Athletic Club 96 Alperia/1766 Punkte) und Frowin Stecher (1718) auf das Podest stiegen. Nach der Siegerehrung ließen die Athletinnen und Athleten den Tag im Zeichen des Laufsports mit einer Pasta-Party ausklingen. „Auch dieses Jahr hatten wir die Ehre, die Saison hier in Branzoll zu beenden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf dieses Tages: Es gab viele Anmeldungen, alles verlief reibungslos und auch das Wetter spielte mit. Vielen Dank an die vielen Freiwilligen, Vereine, Institutionen und Sponsoren, die es uns auch dieses Jahr ermöglicht haben, eine sehr beliebte Veranstaltung zu organisieren”, erklärte der Präsident des Rennzirkels Massimo Zago, der zusammen mit dem Organisationskomitee des US Branzoll den AgeFactor Run organisiert hat, am Ende der Veranstaltung.

Ergebnisse Agefactor Run 2025

Herren:

1. Helmuth Mair (S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV) 28.26,5 Minuten

2. Frowin Stecher 28.57,2

3. Franco Torresani (Atletica Paratico Brescia) 29.08,2

4. Helmut Pazeller (ASV Rennerclub Vinschgau) 29.25,8

5. Alessio Loner (Atletica Valle di Cembra e Lavis) 29.27,8

Die drei schnellsten Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 32.16,8 Minuten

2. Lukas Engl (SSV Bruneck-Amateursportverein) 32.53,1

3. Andrea Dagostin (Athletic Club 96 Alperia) 33.20,1

Damen:

1. Paola Accalai (Stivo Running A.S.D.) 35.03,9 Minuten

2. Mirka Lorenzani (ASC Laas Raiffeisen) 35.15,4

3.Sonja Tscholl (S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV) 35.29,6

4. Elena Casaro (A.S.D. Athletic Club 2000 Toblach) 35.49,7

5. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) 36.37,1

Die drei schnellsten Damen:

1. Selina Christandl (ASV Rennerclub Vinschgau) 37.46,0 Minuten

2. Francesca Franceschini (U.S. Quercia) 38.56,6

3. Andreea Lucaci 39’32”7

Gesamtwertung: https://sportdolomiti.it/agef_classifiche_25#1_A0AF21

Gesamtwertung Top7 2025

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 2090 Punkte

2. Andrea Dagostin (Athletic Club 96 Alperia) 1766

3. Frowin Stecher 1718

4. Armin Öhler 1496

5. Peter Riffeser (A-LC Kaltern) 1473

Damen:

1. Selina Maria Christandl (ASV Rennerclub Vinschgau) 2064 Punkte

2. Andreea Lucaci 1965

3. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) 1808

4. Mirka Lorenzani (ASC Laas Raiffeisen) 1674

5. Hortenzia Eleknè Parizek (ASC Laas Raiffeisen) 1605

Gesamtwertung: https://www.top-7.it/de/wertung