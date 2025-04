Man City schlägt Glasners Crystal Palace nach 0:2 noch 5:2

Citys Marmoush schrieb wieder ein Tor an

Von: apa

Oliver Glasner ist mit Crystal Palace im Gastspiel bei Manchester City nach einem fulminanten Start leer ausgegangen. 2:0 lagen die “Eagles” am Samstag beim regierenden englischen Fußball-Meister nach 21 Minuten voran, am Ende gewann City jedoch deutlich mit 5:2. Die Elf von Star-Coach Pep Guardiola hievte sich damit vorerst auf den vierten Tabellenplatz. Für den Elften Crystal Palace war es die erste Auswärtsniederlage in der Premier League seit Mitte Oktober des Vorjahres.

In einer äußerst unterhaltsamen ersten Halbzeit lag Palace rasch mit zwei Toren voran. Eberechi Eze eröffnete den Torreigen in der 8. Minute, ehe Chris Richards (21.) nach einem Eckball per Kopf nachlegte. City-Torhüter Ederson sah dabei schlecht aus. Eze schoss noch einmal ins Tor, der Treffer zählte aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht, wie auch die halbautomatische Abseitstechnologie bei ihrer Liga-Premiere bestätigte. Dann kam City auf. Der stark spielende Kevin de Bruyne, der davor schon die Stange getroffen hatte, versenkte zunächst einen Freistoß im Torhüter-Eck (33.), ehe Omar Marmoush nur wenige Minuten später zum 2:2 ausglich (36.).

Der in Linz geborene und aufgewachsene Mateo Kovacic bescherte Glasner weitere Sorgenfalten. Der kroatische Teamspieler verwertete keine zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff. James McAtee nach einem weiten Pass von Ederson legte weiter nach (56.). Für den später verletzt ausgetauschten brasilianischen Keeper war es der schon vierte Assist in dieser Saison. Palace kam offensiv in den zweiten 45 Minuten praktisch überhaupt nicht mehr zur Entfaltung. Nico O’Reilly (79.) sorgte für den Endstand.