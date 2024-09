ManCity gibt wieder Punkte ab – Liverpool springt an Spitze

Von: apa

Titelverteidiger Manchester City hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zum zweiten Mal in Folge Punkte abgegeben. Eine Woche nach dem 2:2 im Schlager gegen Vizemeister Arsenal kamen die “Citizens” am Samstag bei Newcastle United nicht über ein 1:1 hinaus. Liverpool nutzte die Vorlage, um mit einem 2:1-Erfolg bei den Wolverhampton Wanderers den Sprung an die Tabellenspitze zu fixieren. Der Vorsprung nach sechs Spielen beträgt einen Punkt.

Punktgleich mit ManCity ist auch Arsenal. Die Londoner stellten den 4:2-Heimsieg gegen Leicester City erst in der Nachspielzeit sicher. Die beiden Verfolger sind als einzige Premier-League-Teams noch ungeschlagen. Einen Zähler dahinter lauert der Vierte Chelsea, der zu Hause gegen Brighton & Hove Albion ebenfalls mit 4:2 siegreich blieb.

Linksverteidiger Joško Gvardiol brachte City nach Zuspiel von Jack Grealish und einem Haken im Strafraum in Führung (35.). Newcastle gelang aber durch einen Elfmeter von Anthony Gordon der Ausgleich (58.). Der englische Nationalstürmer war von City-Torhüter Ederson selbst zu Fall gebracht worden. Liverpool ging kurz vor dem Pausenpfiff durch Innenverteidiger Ibrahima Konate in Führung, nach dem Ausgleich von Rayan Ait-Nouri (56.) gelang Mohamed Salah (61.) mit einem verwandelten Elfmeter der entscheidende Treffer. Die “Wolves”, denen Sasa Kalajdzic weiter verletzt fehlte, sind mit nur einem Punkt weiter Schlusslicht.

Arsenal verspielte gegen Leicester eine 2:0-Führung. Gabriel Martinelli (20.) und Leandro Trossard (45.+1) hatten den Favoriten zu Hause in Führung gebracht, James Justin antwortete mit einem Doppelpack (47., 63.). Die “Gunners” warfen im Finish alles nach vorne und wurden nach einem Eckball durch Trossard belohnt (96.). In der Vorwoche gegen City war der Belgier noch ausgeschlossen worden. Den Schlusspunkt setzte Kai Havertz nach einem Konter (101.).

Auch Chelsea gewann 4:2, Cole Palmer schoss sein Team gegen Brighton im Alleingang zum Erfolg. Der englische Teamspieler erzielte vor der Pause alle vier Tore der “Blues”, darunter einen lupenreinen Hattrick (21., 28./Elfer, 31.) sowie den Treffer zum Endstand (41.).

Trainer Oliver Glasner muss mit Crystal Palace weiter auf den ersten Ligasieg der Saison warten. Die Londoner unterlagen beim direkten Konkurrenten Everton 1:2 und liegen als 17. mit drei Punkten aus sechs Spielen nur noch knapp über der Abstiegszone. Das Glasner-Team ging durch Marc Guehi zwar früh in Führung (10.), Dwight McNeil drehte die Partie aber mit einem Doppelpack (47., 54.).