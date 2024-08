Martin Plankensteiner erfüllt sich beim Südtiroler Erdäpfllauf einen Traum

Von: ka

Sand in Taufers – An seinem Jubel beim Zieleinlauf erkannte man es sofort: Der Südtiroler Erdäpfllauf ist für Martin Plankensteiner etwas Besonderes. Der Lokalmatador aus Sand in Taufers kürte sich am Samstagabend bei der 25. Ausgabe zum Sieger des prestigereichen Laufrennens im Pustertal und sorgte damit für große Jubiläums-Emotionen. Bei den Damen setzte sich hingegen Debora Sartori aus dem Veneto auf der Etappe der Südtiroler Top-7-Laufserie durch.

Dass Martin Plankensteiner im Ziel überhaupt noch die Kraft hatte, so ausgiebig zu feiern, das war fast schon verwunderlich. Schließlich herrschten beim 25. Südtiroler Erdäpfllauf Temperaturen, die einen eher ins Schwimmbad als auf die Laufstrecke ziehen würden. Nichtsdestotrotz trudelten am Samstag fast 800 Athletinnen und Athleten auf dem Brunecker Rathausplatz ein, um am Jubiläum des beliebten 17,6 Kilometer langen Laufes teilzunehmen – ein neuer Teilnehmerrekord. Und ausgerechnet ein Lokalmatador kristallisierte sich als Sieger heraus.

Martin Plankensteiner stammt nämlich selbst aus Sand in Taufers, dort, wo der Erdäpfllauf endet. Als er in die Zielgerade am Festplatz einbog, riss er die Arme in die Höhe, im Ziel schrie er sich die Seele aus dem Leib. Schon zur Hälfte der Strecke in Uttenheim lag Plankensteiner in Führung, da hatte er aber nur 13 Sekunden Vorsprung auf Daniele Felicetti. Den Vorsprung auf den Zweitplatzierten baute der Lokalmatador in der Folge noch weiter aus, am Ende standen ihm fast zwei Minuten zu Buche (1:00.07 Stunden). Da war aber nicht mehr Felicetti sein erster Verfolger, sondern Stefan Wagger. Der Pusterer überquerte die Ziellinie nach 1:01.58 Stunden und war auch der erste, der Plankensteiner zum Sieg gratulierte. Felicetti komplettierte das Podest am Ende mit einer Zeit von 1:02.18 Stunden.

Auch die Damensiegerin kennt die Strecke gut

Bei den Damen war es zwar Debora Sartori, eine Läuferin aus dem Veneto, die sich den Sieg bei der Jubiläumsausgabe des Südtiroler Erdäpfllaufs holte, doch auch sie kannte die 17,6 Kilometer lange Strecke gut. Sie hat nämlich in Bruneck studiert und auf dem Radweg ins Ahrntal ihre Leidenschaft für den Laufsport entdeckt. Dass sie eine bemerkenswerte Athletin ist, bewies sie mit dem Tagessieg. Nach 1:07.36 Stunden überquerte sie die Ziellinie am Festplatz in Sand in Taufers.

Mit dieser Zeit lag sie fast sechs Minuten vor der zweitplatzierten Julia Kuen (1:13.25 Stunden). Die junge Pustererin vom ASD Atl. Club 2000 Toblach landete im Vorjahr noch auf dem vierten Platz, dieses Mal folgte ihr erster Podestplatz bei ihrem Heimrennen. Auf das kleinste Treppchen stieg eine Leichtathletik-Expertin aus dem Eisacktal. Doris Weissteiner schaffte es nach dem siebten Platz im Vorjahr wieder auf das Podest, das war ihr zuletzt im Jahr 2022 geglückt, als sie sich den zweiten Platz sicherte.

Hochzufriedene Veranstalter feiern das Jubiläum

Dass die 25. Ausgabe ein großer Meilenstein ist, war auch den Veranstaltern vom Laufclub Pustertal um OK-Chef Rudi Stolzlechner klar. Umso größer war die Freude, wenn sie mit Erfolg beendet wurde: „Ein neuer Teilnahmerekord und auch noch ein einheimischer Sieger: Viel besser hätte es wirklich nicht laufen können. Außerdem ist trotz dieser Hitze keiner auf der Strecke zurückgeblieben, Verletzungen gab es ebenso keine, das ist immer das Wichtigste. Ich möchte mich bei allen Helfern, Sponsoren, bei den Behörden und den Gemeinden bedanken, ohne ihre Unterstützung wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung niemals möglich.“

Die Top-7-Laufserie biegt nach dem Erdäpfllauf auf die Zielgerade ein. Am 22. September steht mit dem Soltn-Berghalbmarathon die vorletzte Etappe auf dem Programm, ehe die Serie am 19. Oktober beim AgeFactor-Run in Branzoll zu Ende geht.

Die Stimmen der Sieger:

Debora Sartori (ASD Team KM Sport, Siegerin Damen): „Ich habe in Bruneck studiert und bin diese Strecke auch das ein oder andere Mal gelaufen. Jetzt wollte ich auch einmal am richtigen Rennen teilnehmen. Dass ich direkt gewinne, hätte ich mir nicht erwartet. Die Hitze war heute anstrengend, zum Glück war es aber keine feuchte Hitze, das wäre noch schlimmer gewesen. Zum Glück ist heute alles gut gegangen, ich freue mich riesig über diesen Sieg.“

Martin Plankensteiner (Laufclub Pustertal): „Ich kann meine Gefühle gerade fast nicht beschreiben. Dieser Lauf ist für mich aus vielen Gründen besonders. Ich komme von hier, aus Sand in Taufers. 2018 habe ich mit dem Erdäpfllauf mein erstes offizielles Rennen bestritten. Die letzten drei Jahre konnte ich wegen körperlicher Probleme nicht teilnehmen, jetzt bin ich wieder da und ich habe sogar gewonnen. Es ist unglaublich, ich bin überglücklich!“

25. Südtiroler Erdäpfllauf, Ergebnisse Damen:

1. Debora Sartori (ASD Team KM Sport) 1:07.36 Stunden

2. Julia Kuen (ASD Atl. Club 2000 Toblach) 1:13.25

3. Doris Weissteiner (SG Eisacktal) 1:15.01

4. Lena Zingerle (SG Eisacktal) 1:17.44

5. Martina Rizzoli (GS Orecchiella Garfagnana) 1:17.58

6. Angelika Rier 1:18.55

7. Anna Tadiello (AFV Beltrame) 1:19.59

8. Natalie Mitterrutzner 1:20.05

25. Südtiroler Erdäpfllauf, Ergebnisse Herren:

1. Martin Plankensteiner (Laufclub Pustertal) 1:00.07 Stunden

2. Stefan Wagger(SSV Bruneck) 1:01.58

3. Daniele Felicetti (US Monti Pallidi) 1:02.18

4. Martin Griesser (Laufverein ASV Freienfeld) 1:02.28

5. Luca Clara (ASV Gherdeina Runners) 1:02.49

6. Frowin Stecher 1:03.45

7. Matthias Agethle 1:03.48

8. Fabian Neumair (SSV Bruneck) 1:04.12

Ehrentafel Südtiroler Erdäpfllauf:

2024: Martin Plankensteiner (Laufclub Pustertal) 1:00.07/Debora Sartori (ASD Team KM Sport) 1:07.36

2023: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57.03/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.02

2022: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57.32/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.50

2021: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 58.13/ Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.07

2020: aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 57.53 / Maria Chiara Cascavilla (AS La Fratellanza 1874) 1:03.28

2018: Marco Najibe Salami (C.S. Esercito) 55.47 / Elena Casaro (ATL. Di Lumezzane C.S.P.) 1:10.39

2017: Khalid Jbari (Atletic Club 96) 59.43 / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:04.36

2016: Peter Lanziner (US Quercia Trentingrana) 56.32 / Petra Pircher (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:10.20

2015: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57.13 / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Sterzing) 1:02.15

2014: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57.38 / Katrin Hanspeter (LF Sarntal) 1:03.21

2013: Georg Brunner (LC Pustertal) 58.05 / Kathrin Hanspeter (LC Lauffreunde Sarntal) 1:08.27

2012: Hannes Rungger (Sportler Team) 58.37 / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1:03.30

2011: Hannes Rungger (Sportler Team) 58.36 / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1:03.17

2010: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 56.32 / Laura Ricci (Corradini Rubiera) 1:08.19

2009: Said Boudalia (Atl. Brugnera) 55.48 / Carla Verones (US Fraveggio) 1:05.48

2008: Georg Brunner (Südtiroler Laufverein) 58.40 / Renate Rungger (Forstwache) 1:08.27

*2007: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 57.10 / Renate Rungger (Jaky-Tech Apuana) 1:06.53

2006: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.05 / Renate Rungger (SV Sterzing) 1:00.24

2005: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53.03 / Renate Rungger (SV Sterzing) 59.27

2004: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53.45 / Renate Rungger (GS Valsugana) 1:02.01

2003: Reinhard Harasser (SSV Bruneck) 53.01 / Francesca Smiderle (Atletica Schio) 1:07.55

2002: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.34 / Renate Rungger (Südtiroler Laufverein) 1:04.43

2001: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.13 / Edith Niederfriniger (Läufer Club Bozen) 1:05.34

2000: Christian Leuprecht (Südtirol Team) 53.00 / Renate Rungger (Südtirol Team) 1:06.05

1999: Willi Innnerhofer (Südtiroler Laufverein) 54.39 / Daniela Rigotti (AS Dribbling) 1:16.12

*ab 2007 neue Strecken von 17,6km

Nächste Rennen der Top7-Laufserie 2024:

Sonntag, 22. September 2024: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 19. Oktober 2024: AgeFactor-Run Branzoll