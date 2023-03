Masiello verlängert beim FCS

Bozen – Mit großer Freude teilt der FC Südtirol mit, dass Andrea Masiello auch in der kommenden Saison das weißrote Trikot tragen wird. Der erfahrene Abwehrspieler hat seinen Vertrag, der im Juni dieses Jahres ausgelaufen wäre, um eine weitere Spielzeit verlängert. Die Fälligkeit des neuen Arbeitspapiers ist der 30. Juni 2024.

Der FC Südtirol kann somit auch in der Saison 2023/24 auf die Dienste seines routinierten Abwehrchefs – er feierte am 5. Februar seinen 37. Geburtstag – zählen. Seit seiner Ankunft in Bozen hat Masiello 22 Pflichtspiele bestritten und stand dabei jeweils in der Startelf. In dieser Saison spielt Masiello durchschnittlich 34 Pässe pro Spiel, von denen 83.9% erfolgreich bei den Mitspielern ankommen. Im Heimspiel gegen Brescia, welches die Südtiroler mit 1 zu 0 gewonnen haben, glänzte er mit einer brillanten Vorlage für den Siegtreffer von Matteo Rover.

Insgesamt hat Masiello im Laufe seiner Karriere 287 Serie A- (zwölf Treffer und sechs Vorlagen) und 138 Serie B-Matches (ein Treffer und vier Vorlagen) bestritten. Auf internationaler Ebene kann er vier Champions League- und 14 Europa League-Einsätze (sechs davon in der Quali) vorweisen.

Masiello äußerste sich zur gerade unterzeichneten Vertragsverlängerung wie folgt: „Es erfüllt mich mit großer Freude, weiterhin für den FC Südtirol zu spielen. Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich nehme an, der Verein fühlt genau so, denn wir hatten von Anfang an ein ausgezeichnetes Feeling. Die Leistungen und die Resultate haben dazu geführt, dass wir unseren gemeinsamen Weg mit Freude fortsetzen. Die ausschlaggebenden Faktoren für diese beeindruckende Saison? Wir sind eine großartige Gruppe, während unserer Begegnungen herrscht eine elektrisierende Atmosphäre. Die Mannschaft trainiert hart und kämpft bis zur allerletzten Sekunde, jeder setzt sich für seine Mitspieler ein. Für den Einsatz, den wir regelmäßig an den Tag legen, haben wir uns diese besonderen Momente verdient. Mit dem Trainer habe ich ein ehrliches und loyales Verhältnis. Wir werden die letzten Wochen der Meisterschaft so angehen, wie wir es bisher gemacht haben. Seit meiner Ankunft in Südtirol habe ich versucht, meinen Erfahrungsschatz für das Wohl des Kollektivs einzusetzen. Um erfolgreich zu sein, muss man sich auch neben dem Platz Mühe geben. Unsere Mannschaft besteht aus bodenständigen, motivierten und professionellen Jungs, deshalb war es nicht allzu schwierig, die Bedürfnisse der einzelnen zu verstehen und darauf einzugehen. Als einer der ältesten bzw. erfahrensten Spieler im Team trage ich mehr Verantwortung. Diese gibt mir jedoch die Kraft, meine Mitspieler in dieser so schwierigen Meisterschaft zu unterstützen.“

Auch Sportdirektor Paolo Bravo zeigte sich begeistert: „Andrea hat uns dazu verholfen, dass wir sowohl auf fußballerischer, als auch auf mentaler Ebene einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Das wissen wir zu schätzen, weshalb er sich – wie auch Odogwu – eine Vertragsverlängerung verdient hat. Mit Einsätzen in der Champions League und zahlreichen Jahren in der Serie A bringt er einen riesigen Erfahrungsschatz mit: da muss man gar nichts hinzufügen, seine Karriere spricht für sich. Er ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mannschaft, weshalb wir uns freuen, dass wir unsere Zukunft mit ihm planen können. Es erfüllt uns mit großer Freude, Andrea weiterhin im Team zu haben.“

Der FCS freut sich auch zukünftig auf die Dienste von Andrea Masiello zählen zu können und wünscht ihm weiterhin eine erfolgreiche Zeit in Bozen.