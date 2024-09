McLaren-Pilot Norris erobert Singapur-Pole vor Verstappen

Von: apa

Lando Norris startet am Sonntag aus der Pole Position in den Großen Preis von Singapur. Der McLaren-Pilot sicherte sich am Samstag im Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit den ersten Startplatz. In 1:29,525 Minuten verwies der Engländer Weltmeister Max Verstappen auf Platz zwei (0,203 Sek.), womit es im Rennen zum direkten Duell zwischen den beiden Ersten in der WM-Wertung kommt. Überschattet wurde das Qualifying vom Unfall des Vorjahressiegers Carlos Sainz.

Der Ferrari-Pilot verlor im Q3 die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte rückwärts in die Streckenbegrenzung. Der Spanier blieb dabei – im Gegensatz zu seinem Boliden – unverletzt. Nach dem Ende der unfallbedingten Unterbrechung hatten die Fahrer nur mehr Zeit für eine schnelle Runde, weswegen es im Finish zu einem ziemlichen Verkehr auf dem Stadtkurs kam. Norris bewies, dass er und sein Auto ein heißer Siegertipp in Singapur sind. Der Engländer eroberte seine sechste Pole überhaupt.

Für Verstappen lief es unterdessen am Samstag deutlich besser als noch im Freitagstraining, der WM-Leader schaffte den Sprung in die erste Reihe. “Das Qualifying lief echt gut für uns. Ich bin wirklich froh über die erste Reihe, wenn ich sehe, wo wir gestern standen”, sagte der Niederländer. Auf Rang drei kam Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (+0,316) unmittelbar vor seinem Teamkollegen George Russell (+0,342) sowie Oscar Piastri im McLaren (+0,428).

Enttäuschend verlief das Qualifying für den zweiten Red-Bull-Fahrer. Sergio Perez schied bereits im Q2 aus und muss sich mit der 13. Startposition begnügen. Der Mexikaner sprach danach von Reifenproblemen. “Es wird ein ziemlich schwieriges Rennen morgen, wir müssen uns etwas mit der Strategie überlegen”, meinte ein enttäuschter Perez.

In der WM-Wertung verteidigt Verstappen am Sonntag einen Polster von 59 Punkten auf Norris. In der Konstrukteurswertung liegt McLaren seit Baku bereits in Führung, der britische Traditionsrennstall hat vor dem 18. von 24 Saisonrennen (14.00 Uhr/live ORF 1, Sky) 20 Punkte Vorsprung.

Vor dem Qualifying hatte eine Eidechse im Abschlusstraining für Rote Flaggen und eine Unterbrechung gesorgt, da das Tier über die Rennstrecke kroch. Streckenposten verscheuchten das Reptil vom Asphalt.