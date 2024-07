McLaughlin-Levrone verbesserte eigenen Hürden-Weltrekord

Von: APA/dpa

Sydney McLaughlin-Levrone hat ihren eigenen Weltrekord über 400 Meter Hürden verbessert. Bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris kam die 24-jährige Amerikanerin in Eugene im US-Staat Oregon am Sonntagabend (Ortszeit) nach 50,65 Sekunden ins Ziel. Der alte Rekord lag bei 50,68 Sekunden, aufgestellt vor zwei Jahren bei ihrem WM-Sieg im selben Stadion. McLaughlin-Levrone hat den Weltrekord bereits fünf Mal verbessert.