Meixner trifft für Ottawa – Detroit verliert mit Kasper

Donnerstag, 27. November 2025 | 09:39 Uhr
Von: apa

Eishockey-Nationalteam-Kapitänin Anna Meixner hat in der PWHL ein Erfolgserlebnis gefeiert. Beim 5:1-Sieg von Ottawa Charge gegen die Vancouver Goldeneyes in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga erzielte die Salzburgerin am Mittwoch (Ortszeit) im zweiten Saisonspiel ihren ersten Treffer. Der Kärntner Marco Kasper kassierte mit den Detroit Red Wings indes eine Heimniederlage in der NHL. Die Red Wings mussten sich den Nashville Predators mit 3:6 geschlagen geben.

Minnesota Wild setzte ohne den verletzt fehlenden Marco Rossi die aktuelle Siegesserie fort, das 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks war der sechste Erfolg en suite.

