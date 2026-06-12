Meran 2000: Zehn Jahre Heini-Holzer-Klettersteig

Von: ka

Meran – Der Heini-Holzer-Klettersteig am Kleinen Ifinger feiert sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung hat sich die alpine Route zu einem der beliebtesten Klettersteige der Region entwickelt und zieht Bergsportlerinnen und Bergsportler aus dem In- und Ausland an.

Der Steig überzeugt durch ein stimmiges Gesamtpaket aus alpinem Abenteuer und eindrucksvollem Panorama über das Burggrafenamt. Mit seinem mittleren Schwierigkeitsgrad richtet er sich an ein breites Publikum und ermöglicht ein zugängliches Gipfelerlebnis in hochalpinem Gelände.

Die Umsetzung des Projekts erfolgte auf Grundlage eines positiven Gutachtens des Alpenverein Südtirol und wurde von der Tourismuswirtschaft in Schenna finanziert. Die rund achtwöchige Bauphase stellte das kleine Team vor große logistische Herausforderungen: Das Material musste unter anderem per Hubschrauber angeliefert werden, gearbeitet wurde bei nahezu jeder Witterung in schwierigem Gelände. Bereits während der Bauzeit zog die entstehende Route neugierige Einheimische an, die erste Abschnitte testeten. Schon im ersten Betriebsjahr zeigte sich der große Erfolg deutlich: An Spitzentagen nutzten bis zu 500 Personen den Steig, insgesamt wurden bis Jahresende rund 5.000 Begehungen gezählt.

Heute, zehn Jahre später, ist der Klettersteig aus der Region nicht mehr wegzudenken.

Benannt ist der Steig nach dem Extremskifahrer und Alpinisten Heini Holzer, dessen Pioniergeist und Verbundenheit mit der Bergwelt bis heute als Inspiration dienen. Andreas Zanier, Präsident Meran 2000 Bergbahnen AG, betont: „Der Heini-Holzer-Klettersteig ist ein zentraler Bestandteil unseres alpinen Angebots. Er steht für ein gelungenes Zusammenspiel von Naturerlebnis, Sport und nachhaltiger touristischer Entwicklung und hat die Region langfristig bereichert.“

Im Rahmen des Jubiläums fand am 12. Juni an der Bergstation von Meran 2000 eine kleine Feier in Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen Schenna und Hafling-Vöran-Meran 2000 statt. In geselliger Atmosphäre wurde auf zehn erfolgreiche Jahre zurückgeblickt und den Beteiligten für Planung, Umsetzung und Erhalt gedankt.

Zehn Jahre nach seiner Eröffnung begeistert der Heini-Holzer-Klettersteig nach wie vor und steht weiterhin exemplarisch für modernen, erlebnisorientierten Bergsport in Südtirol.