Meraner Duo glänzt bei Berglauf-Italienmeisterschaft

Meran – Am Sonntag fand in Limana (Belluno) das erste von zwei Rennen der Berglauf-Italienmeisterschaft statt. Im Rampenlicht standen dabei die U20-Athletinnen vom Sportclub Meran.

Emily Vucemillo und Anna Hofer zeigten auf der 5 km langen Junioren-Strecke eine ganz starke Vorstellung und reihten sich auf die Plätze 2 und 3 ein. Den Sieg schnappte sich Lokalmatadorin Lucia Arnoldo in 25.16 Minuten, die Meranerin Vucemillo und die Rablanderin Hofer stoppten die Zeitmessung hingegen in 26.43 bzw. 26.47 Minuten. Die Mannschaftswertung gewannen die Meranerinnen souverän. Das zweite und zugleich letzte Rennen (nur aufwärts) steht am 17. September in Casnigo (Bergamo) auf dem Programm.

Im Hauptrennen der Damen über 10 km wurde die Grödnerin Martina Falchetti 21., bei den Herren belegte der Sarner Hannes Perkmann den guten achten Rang.

Ergebnisse Berglauf-Italienmeisterschaft in Limana (1. Rennen):

Junioren Damen, 5 km

1. Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno) 25.16 Minuten

2. Emily Vucemillo (SC Meran) 26.43

3. Anna Hofer (SC Meran) 26.47

Damen, 10 km

1. Vivien Bonzi (La Recastello) 1:10.30 Stunden

2. Elisa Sortini (Atletica Alta Valtellina) 1:10.41

3. Francesca Ghelfi (ASD Podistica Valle Varaita) 1:11.16

…

21. Martina Falchetti (SC Meran) 1:20.39

Herren, 10 km

1. Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) 59.24 Minuten

2. Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche) 59.43

3. Luciano Rota (La Recastello) 59.59

…

8. Hannes Perkmann (Atletica Valli Bergamasche) 1:01.24