Miedler zieht mit Cabral in Gstaad ins Doppel-Finale ein

Von: apa

Lucas Miedler kommt mit viel Selbstvertrauen im Gepäck zum ATP-Turnier in Kitzbühel. Der 29-jährige Niederösterreicher kämpft mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral am Sonntag in Gstaad um seinen achten Karriere-Doppel-Titel auf der Tour. Der Sprung ins Endspiel des Tennis-Sandplatzevents gelang dem topgesetzten Duo am Samstag mit einem 6:1,7:6(5)-Sieg über die Schweizer Jakub Paul/Dominic Stricker. Finalgegner sind Hendrik Jebens/Albano Olivetti (GER/FRA-3).

Sollten Miedler/Cabral gewinnen, wäre es der erste gemeinsame Turniersieg, alle sieben zuvor hatte Österreichs zweitbester Doppel-Akteur mit Alexander Erler eingefahren. Der liegt im Ranking als 40. knapp vor Miedler (45.), im Erfolgsfall würde allerdings Miedler zur neuen ÖTV-Nummer-Eins aufsteigen. In Kitzbühel sind Miedler/Cabral als Nummer zwei gesetzt, Erler versucht mit seinem neuen US-amerikanischen Partner Robert Galloway beim zeitgleichen Turnier in Washington aus der Qualifikation heraus sein Glück.