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Nick Saracino erster Neuzugang

Milano Hockey Club stellt Zukunftspläne vor

Samstag, 06. Juni 2026 | 14:40 Uhr
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Milano Hockey Club
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Von: fra

Mailand – Im Konferenzsaal des NH Hotel Milano Fiera haben die Verantwortlichen des Milano Hockey Club ihre Zukunftspläne vorgestellt. Der Verein bereitet sich auf den Einstieg in die ICE Hockey League vor und will damit Mailand wieder auf die internationale Eishockeybühne zurückführen.

Präsident Christof Leitner erklärte, dass der Klub nicht nur auf die Profimannschaft setze, sondern auch den Nachwuchs- und Frauenbereich als wesentliche Bestandteile der Vereinsentwicklung betrachte. Zudem verwies er auf den Bau der Milan Ice Fiera Arena, deren Fertigstellung weiterhin für Ende September vorgesehen sei.

Auch Hauptinvestor Marco Margiotta äußerte sich zu den langfristigen Zielen des Projekts. Der Klub wolle an die traditionsreiche Geschichte des Mailänder Eishockeys anknüpfen und sich dauerhaft etablieren.

Vorgestellt wurde außerdem das Nachwuchskonzept „Milano HC Prospects“, das künftig sämtliche Altersklassen umfassen soll. Ziel sei es, eine gemeinsame Identität zwischen Nachwuchs- und Profibereich zu schaffen.

Sportlich gab es ebenfalls Neuigkeiten: Interim-General-Manager Chris McSorley präsentierte mit Nick Saracino den ersten Neuzugang des Vereins. Der 34-jährige italo-amerikanische Stürmer spielte zuletzt für die italienische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz. In den vergangenen vier Spielzeiten der ICE Hockey League kam er auf 115 Punkte in 163 Einsätzen für Asiago, den HCB Südtirol Alperia und zuletzt den HC Pustertal.

McSorley kündigte zudem weitere Personalentscheidungen in den kommenden Wochen an. Der Großteil des Kaders stehe bereits fest, auch die Besetzung der Positionen des Sportdirektors und Cheftrainers soll demnächst bekanntgegeben werden.

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