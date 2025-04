Minnesota legt auch dank Rossis erstem Play-off-Tor vor

Von: apa

Auch dank des ersten Play-off-Treffers von Marco Rossi hat Minnesota Wild in der Serie gegen die Vegas Golden Knights vorgelegt. Das Team aus St. Paul siegte am Donnerstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse mit 5:2 und ging im “best of seven” mit 2:1 in Führung. Der wieder in der vierten Linie eingelaufene Rossi erzielte in der siebenten Minute den Treffer zum 2:0, der Vorarlberger verbuchte später auch noch einen Assist beim 4:1 durch Kirill Kaprisow im Powerplay.

Kaprisow traf davor bereits zum 1:0 und hat wie Matt Boldy – der das 3:1 scorte – nun bereits viermal in der Serie gegen Vegas getroffen. Spiel vier des Erstrunden-Duells findet in der Nacht auf Samstag erneut in Minnesota statt.

Titelverteidiger Florida Panthers legte im Derby gegen Tampa Bay Lightning mit einem 2:0 nach und holte damit den zweiten Auswärtssieg. Vor dem ersten Heimspiel führen die Panthers im “Battle of Florida” somit mit 2:0. Im kanadischen Duell zwischen den Toronto Maple Leafs und den Ottawa Senators steht es bereits 3:0 für Toronto. Die Maple Leafs gewannen auch auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Simon Benoit gelang in der Overtime das entscheidende Tor. Damit fehlt Toronto nur noch ein Sieg zum Aufstieg.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Western Conference: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 5:2 – Stand: 2:1. Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 0:2 – Stand: 0:2.

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 2:3 n.V. – Stand: 0:3