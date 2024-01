Minnesota verliert auch zweites Match gegen Winnipeg

Marco Rossi hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Minnesota Wild auch die zweite Partie gegen die Winnipeg Jets verloren und sportlich einen unerfreulichen Jahresausklang erlebt. Auf das 2:4 am Samstag folgte am Sonntag daheim eine 2:3-Niederlage. Der Österreicher blieb ohne Scorerpunkt, er stand 16:59 Minuten auf dem Eis.

Von: apa