Dramatisch: Tagesmutter säuft sich ins Koma

Carabinieri retten Zweijährige in Brixen

Von: mk

Brixen – Anstatt ihren Feierabend zu genießen, haben zwei Brixner Carabinieri vermutlich das Leben eines zweijährigen Mädchens gerettet. Die beiden Ordnungshüter, die außer Dienst waren und den Tag gemütlich ausklingen lassen wollten, wurden mitten in der Stadt auf das Kind aufmerksam. Die 55-jährige Tagesmutter lag betrunken und bewusstlos daneben auf dem Boden.

Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag, als die beiden Ordnungshüter die Frau auf dem Gehsteig liegen sahen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, näherten sie sich ihr und stellten zu ihrer Überraschung fest, dass neben der Frau ein kleines Mädchen stand – sichtlich verwirrt und offensichtlich nicht in der Lage, die Situation zu verstehen.

Die Carabinieri nahmen das Kind sofort in ihre Obhut und verständigten ihre diensttuenden Kollegen. Die Frau, die als Tagesmutter des Kindes identifiziert wurde, befand sich in offensichtlich alkoholisiertem Zustand und war weder in der Lage, sich um sich selbst noch um das Kind zu kümmern.

Das Mädchen und die Frau wurden zunächst zur Kaserne der Carabinieri in Brixen gebracht, wo weitere Erhebungen durchgeführt wurden. Die Tagesmutter brachte man anschließend ins Krankenhaus. Einem Bluttest zufolge wies sie einen Alkoholpegel von über drei Promittel auf – ein extrem hoher Wert, der die Gesundheit ernsthaft gefährdet und sowohl die motorischen Fähigkeiten als auch die Zurechnungsfähigkeit stark beeinträchtigt.

Nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen wurde die Frau wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt. Außerdem kassierte sie eine Verwaltungsstrafe wegen Trunkenheit.

In der Zwischenzeit wurde die Mutter des Kindes kontaktiert, die völlig erschüttert zur Kaserne eilte. Tief bewegt umarmte sie ihre Tochter wieder und bedankte sich bei den Ordnungshütern für den raschen Einsatz.