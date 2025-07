Aufdringliche Kellner am Gardasee werden eingebremst

Von: luk

Torri del Benaco – Die Gemeinde Torri del Benaco am Ostufer des Gardasees geht gegen aufdringliche Werbemethoden in der Gastronomie vor. Eine neue Gemeindeverordnung verbietet es Servicemitarbeitern, Touristen aktiv und aufdringlich in Bars und Restaurants zu locken. Auch das wahllose Verteilen von Flyern vor Lokalen ist künftig untersagt.

Betriebe, die gegen das Verbot verstoßen, müssen mit Geldstrafen zwischen 25 und 500 Euro rechnen, und das pro Vorfall. Bürgermeister Stefano Nicotra begründet die Maßnahme mit wiederholten Beschwerden über unangemessenes Verhalten. In einem Fall sollen Kellner sogar Passanten am Arm gepackt und an freie Tische gesetzt haben. „Wir wollen, dass Gäste frei entscheiden können, wo sie einkehren“, so Nicotra.

Die neue Regelung wird von Teilen der Gastronomie unterstützt. Eine Lokalbetreiberin bestätigte, dass manche Kolleginnen und Kollegen Flyer auf fremden Terrassen auslegen oder Touristen mit Nachdruck ansprechen. Auch der Vizebürgermeister Marco Salaorni betonte, die Verordnung solle helfen, den guten Ton im Ort wiederherzustellen: „Wenn der gesunde Menschenverstand fehlt, muss man eben Regeln schaffen.“

Torri del Benaco gilt als ruhiger, historischer Urlaubsort mit gehobenem Tourismusangebot. Die Gemeinde sieht die Verordnung als präventive Maßnahme, um das Ortsbild und die Atmosphäre für Gäste zu bewahren. Auch die Opposition im Gemeinderat unterstützt das Vorgehen. Die Hoteliervereinigung Federalberghi Garda Veneto hält sich mit einer Bewertung zurück und überlässt die Entscheidung den zuständigen Behörden.