Aggressivität am Berg schockiert Hüttenteam

Corvara – Auf der Pisciadù-Hütte im Sellagebiet in den Dolomiten hat sich in den vergangenen Tagen ein beunruhigender Vorfall ereignet: Ein Wanderer zerstörte aus Wut die Glastür der auf 2.585 Metern gelegenen Schutzhütte und beschimpfte die Betreiber mit bösen Worten.

Wie Hüttenwirt Renato Costa – seit 45 Jahren für das “Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù” zuständig – auf Social Media berichtet, hatte er dem Mann zuvor den Weg zum Abstieg erklärt. Dieser wählte dennoch einen falschen Weg. Offenbar aus Ärger über die eigene Orientierungslosigkeit kehrte der Wanderer zurück und ließ seinen Frust an der Tür und dem Hüttenteam aus.

„Eine Schande“, so Costa. Er veröffentlichte auch ein Foto der zerstörten Eingangstür mit zerborstenem Glas. In zahlreichen Kommentaren zeigten sich User solidarisch mit dem langjährigen Hüttenbetreiber und kritisierten das respektlose Verhalten mancher Bergtouristen.

Wörtlich schrieb Costa:

DI SOLITO NON MI PIACE PUBBLICARE QUESTE COSE, MA QUANDO CI VUOLE , CI VUOLE. QUESTO SIGNORE, DOPO AVERGLI SPIEGATO QUALE SENTIERO PRENDERE PER SCENDERE, COME SEMBRA HA SBAGLIATO SENTIERO, COSÌ PER RINGRAZIARCI E’ PASSATO AL RIFUGIO , FUORI DI SE, E OLTRE A DANNEGGIARE LA PORTA, CI HA ANCHE INSULTATO CON BRUTTE PAROLE!!!! UNA VERGOGNA!!