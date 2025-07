Mure in den Dolomiten rollt auf Tal zu – VIDEO

Von: idr

Villnöß – Für ein Paar aus Buenos Aires und Villach wurde ein herrlicher Wandertag beinah zur Tragödie: Als Ceci und Lola am Schmelzwassersee spazieren waren, löste sich plötzlich eine Mure oberhalb von ihnen und rollte bedrohlich auf sie zu. Nach einigen aufgeregten Schrecksekunden ließ der Geröllfluss nach und stoppte auf halbem Weg ins Tal jedoch. Was blieb, war der Schock.

Der Schmelzwassersee ist eine beliebte Attraktion um Villnöß und befindet sich im Nationalpark Puez-Geisler. Um den auf rund 2350 Metern gelegenen See befindet sich die Dolomitengruppe, die an guten Tagen ein spektakuläres Panorama bietet. Am Dienstag wurde dieses Naturschauspiel jedoch zur Gefahr für die anwesende Gruppe von Wanderern.

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie sich eine Mure inmitten der Gipfel löste und langsam an Fahrt aufnahm. Die Wanderer zögerten keine Sekunde und rannten um ihr Leben eine Anhöhe hinauf. Einige Kinder schrien vor Angst, die Erwachsenen versuchten verzweifelt auszumachen, wo sie am sinnvollsten hinflüchten oder andere Wanderer zu warnen.

Schrecksekunden im Tal

Nach etwa 30 Sekunden stoppte das Geröll an einem höhergelegenen Vorsprung und die Anwesenden realisierten langsam, dass das Gestein sich nicht mehr bewegte und nur noch eine Staubwolke aufstieg. Die Wanderer standen fasziniert und geschockt weiterhin im Tal und fingen reflexartig, an die Situation mit ihren Smartphones zu filmen, doch die Gefahr war zu diesem Zeitpunkt alles andere als gebannt.

Erst im März hatte eine Lawine eine Gruppe von Skitourengehern erwischt und zwei von ihnen getötet. Ein dritter überlebte knapp. Auch wenn in diesem Fall weder Schnee noch Eis involviert waren, können auch Muren für Menschen gefährlich werden. Unter der dichten Staubwolke können einzelne Steine Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde aufnehmen. Eine Mure selbst bewegt sich mit etwa 60 Kilometern pro Stunde vorwärts.

Der Vorfall am Schmelzwassersee ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie schnell sich selbst bei bestem Wetter eine vermeintlich idyllische Bergtour in eine gefährliche Situation verwandeln kann. Für Ceci, Lola und die anderen Wandernden war es am Ende „nur“ ein Schockmoment. Doch er zeigt, wie wichtig schnelles Handeln in solchen Situationen ist.