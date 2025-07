Sommer in Südtirol auf Sparflamme

Kein Hitzetrend in Sicht

Von: luk

Bozen – Viele werden nach den heißen Juni-Wochen froh sein: Statt hochsommerlicher Hitze zeigt sich das Wetter in Südtirol derzeit eher von seiner launischen Seite. „Der Sommer läuft weiterhin auf Sparflamme“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X. Statt der üblichen 30 Grad Ende Juli bleibt es deutlich kühler und das noch für längere Zeit.

Auch das Wochenende bringt wenig sommerliche Stimmung. Heute, Freitag, dominieren dichte Wolken, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Am Nachmittag ist erneut mit Regenschauern und lokalen Gewittern zu rechnen.

Der Samstag bleibt ebenso unbeständig: Ein Italientief sorgt für dichte Wolken und über den Tag verteilt für Schauer und Gewitter. Erst am Sonntag zeigt sich das Wetter abseits des Alpenhauptkamms etwas freundlicher – zumindest zeitweise. Doch auch dann bleibt es nicht stabil: Am Nachmittag steigt die Schauerneigung erneut an.

Zum Wochenbeginn setzt sich das durchwachsene Bild fort: Am Montag überwiegen Wolken und etwas Regen, kühler Nordwind weht durch die nördlichen Täler. Erst ab Dienstag verspricht Nordföhn eine schrittweise Wetterbesserung. Der Mittwoch könnte dann wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken bringen.