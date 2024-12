Der Kuss, der niemals stattfand: KI-Video von Musk und Meloni

Von: Ivd

Rom – Die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verschwimmen in Zeiten von Künstlicher Intelligenz zunehmend. Nun macht ein KI-Video von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrem Freund Elon Musk in dem die beiden sich küssen die Runde.

Das Kurzvideo, in dem die italienische Ministerpräsidentin und der Tesla-Gründer einen leidenschaftlichen Kuss austauschen, wurde nach einem gemeinsamen Auftritt der beiden in Paris erstellt und verbreitet. Was als harmloser Spaß begann, hat eine breite Diskussion über die Grenzen von Künstlicher Intelligenz und die Manipulation von Bildern und Videos ausgelöst.

Ein Kuss, der gar keiner war

Die Szene verbreitete sich lauffeuerartig über das Internet, ironischerweise insbesondere auf der Plattform X, deren Eigentümer Musk selbst ist. Das Video zeigt Meloni und Musk vor dem Hintergrund eines Pariser Palastes, offenbar in den Stunden nach der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame am vergangenen Samstag. Beide Politiker nahmen tatsächlich an der Zeremonie teil, doch das Video ist eindeutig eine Fälschung. Einige Nutzer jedoch hielten das Video für echt und zeigten sich schockiert.

Georgia Meloni and Elon Musk are Burning on X today 🔥🔥😌😌 pic.twitter.com/aWJ1kzdKsw — Bejod Joda (@bejodjoda) December 9, 2024

Das Video lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die ethischen Herausforderungen, die durch KI-generierte Inhalte entstehen. Die realistische Darstellung macht es für Laien schwierig, zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden. Experten warnen vor den potenziellen Folgen solcher Manipulationen: „Wenn solche Fakes unkontrolliert verbreitet werden, können sie nicht nur Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schaden, sondern auch das Vertrauen in die Medien insgesamt erschüttern“, erklärte ein Analyst für digitale Ethik.

Video passte in ein Narrativ

Bereits vor der Veröffentlichung des Videos kursierten Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Meloni und Musk. Auslöser war ein Bild des Journalisten Simon Goddek, das die beiden bei einer Gala in New York zeigt. Meloni, die Preisträgerin des “Global Citizen Award 2024”, und Musk, der die Auszeichnung überreichte, saßen an einem Tisch und schienen sich intensiv in die Augen zu schauen.

In seiner Laudatio lobte Musk die italienische Regierungschefin in höchsten Tönen. Er bezeichnete sie als „authentisch, ehrlich und nachdenklich“ und fügte hinzu: „Sie ist innerlich noch schöner als äußerlich.“ Meloni bedankte sich in ihrer Rede und würdigte Musk als „kostbares Genie“.

Regulierung von Künstlicher Intelligenz

Der Vorfall zeigt, wie dringend eine Regulierung von KI-Technologien notwendig ist. Auf EU-Ebene wird bereits an Gesetzen gearbeitet, die die Erstellung und Verbreitung manipulativer Inhalte strenger reglementieren sollen. Bis dahin bleibt es jedoch vor allem eine Frage der Medienkompetenz, solche Videos als das zu entlarven, was sie sind: geschickt gemachte Fälschungen.