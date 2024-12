Minderjähriger rastet nach Krampuslauf aus

Blutige Schlägerei in Brixen

Von: mk

Brixen – Nach dem Krampuslauf in Brixen am vergangenen Donnerstag ist es gegen 20.30 Uhr zu einem folgenschweren Streit gekommen. Ein 14-jähriger Bozner hat einem Brixner mit einer zerbrochenen Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Auseinandersetzung hatte sich unter den Lauben entfacht. Vor dem Polizeikommissariat in Brixen tauchte zunächst der 20-jährige Bozner H. J. auf und bat die Ordnungskräfte um Hilfe. Der junge Mann berichtete, er werden von mehreren Personen verfolgt, die ihn verprügeln wollten. Kurz zuvor sei es zu einem Streit mit anderen Jugendlichen gekommen, bei dem ein Freund von ihm einen anderen jungen Mann mit einer Flasche am Kopf geschlagen und verletzt habe.

In diesem Moment tauchten zwei weitere junge Männer aus Brixen, T.A. und B.A., auf. Sie berichteten, dass der 20-Jährige, der gerade das Kommissariat betreten hatte, zusammen mit einem Komplizen einem der beiden eine Flasche am Kopf eingeschlagen habe. Der Verletzte war ins Krankenhaus gebracht worden, wo er wegen eines tiefen Schnitts an der Stirn genäht werden musste.

Die Polizisten leiteten daraufhin erste Ermittlungen ein, um den Vorfall zu klären. Sie identifizierten den Täter der Aggression – einen 14-jährigen Jungen aus Bozen. Dieser gestand die Tat. Sein Verhalten rechtfertigte er damit, dass der Verletzte ihm eine unhöfliche Antwort gegeben habe.

Gleichzeitig waren auch die Carabinieri wegen der gewaltsamen Auseinandersetzung unter den Lauben ausgerückt. Auch sie hatte man verständigt.

Der 14-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Am Ende des Einsatzes wurde er seiner Mutter übergeben, die ihn mit nach Hause nahm.