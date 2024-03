Minnesota Wild riskiert und siegt

Minnesota Wild ist am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen Aufstiegskonkurrent Nashville Predators “all in” gegangen und mit einem Sieg belohnt worden. Matt Boldy erzielt beim 4:3-Heimerfolg das Siegestor, als Minnesota in der Verlängerung einen Feldspieler mehr auf dem Eis hatte. Coach John Hynes hatte in der Overtime Torhüter Marc-Andre Fleury auf die Bank beordert und einen zusätzlichen Stürmer gebracht. Marco Rossi erhielt 16:47 Minuten Einsatzzeit.

Erstmals seit Oktober 2017 hat damit eine Mannschaft mit einem vierten Feldspieler in der Verlängerung das Spiel gewonnen. “Wir brauchten zwei Punkte. Das macht man nicht immer, aber in unserer Position wollten wir aggressiv sein. Wir wollen weiter kämpfen”, erklärte Hynes. Minnesota liegt auf Platz neun der Western Conference, auf einen der acht Play-off-Plätze fehlen sechs Punkte auf die Vegas Golden Knights und neun Zähler auf Nashville. Die Wild haben noch 17 Spiele offen, Nashville 16, Las Vegas 18.

Obwohl Minnesota noch auf den Einzug ins Play-off hofft, hat der Club in der am Freitag zu Ende gegangenen Transferperiode mit den Stammspielern Brandon Duhaime, Pat Maroon und Connor Dewar sowie Ergänzungsspieler Nic Petan gleich vier Stürmer abgegeben.