Mit Technik, Kampfgeist und mentaler Stärke an die Spitze

Italiencup Boulder in Ferrara

Ferrara/Bozen – Im Kletterzentrum Deva Wall in Ferrara fand die zweite Etappe des Italiencups in Boulder statt. Nach einer spannenden Qualifikation lieferten sich die 24 klassifizierten Damen und Herren ein Halbfinale mit hervorragenden technischen und athletischen Leistungen.

Im Finale bestätigte der Olympionike Michael Piccolruaz sich als Top-Athlet und landete mit zwei Tops und drei Zonen auf dem ersten Platz. Zweiter wurde Matteo Baschieri mit einem Top und vier Zonen und Dritter Pietro Biagini.

Johannes Egger vom AVS Bruneck schaffte es ins Halbfinale, war aber im Finale der besten Sechs nicht mehr mit dabei.

Piccolruaz erlebte im vergangenen Jahr einige Höhen und Tiefen, bis er schließlich im Sommer 2023 die Italienmeisterschaft in Boulder gewann. Zu seinem Sieg sagte er: „In diesem Finale war ich mental wieder voll bei der Sache. Ich arbeite viel an den technischen Boulderbewegungen und kann mich gut auf diese Disziplin einstellen.“

Ausgezeichnete Leistungen mit vielen Tops waren im Finale der Damen zu sehen. Es gewann Giulia Medici mit vier Tops und vier Zonen, gefolgt von Beatrice Anna Colli (drei Tops und drei Zonen) und Stella Giacani mit zwei Tops und drei Zonen.

Eine gute Leistung zeigte auch die erst 17-jährige Leonie Hofer vom AVS Passeier. Sie landete auf Platz fünf, im Finale zeigte sie mit zwei Tops und drei Zonen eine gute Leistung. Matilda Liu‘ Moar (AVS Brixen) schaffte ihr bisher bestes Ergebnis im Italiencup und verpasste mit dem siebten Platz nur knapp den Einzug ins Finale.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen haben die Parcourssetzer unter der Leitung von Riccardo Caprasecca einige wirklich spannende Parcours mit viel Abwechslung und einem beträchtlichen Schwierigkeitsgrad geschaffen. Sowohl im Halbfinale als auch im Finale waren das technische Können und die Fähigkeit, mit möglichst wenigen Versuchen an die Spitze zu gelangen, ausschlaggebend für die Platzierung.

Die nächste Etappe im Italiencup Boulder findet am 9. und 10. März in der Vertikale in Brixen statt.

Ergebnisse Damen:

1. Giulia Medici, S.S.D. SPORT PROMOTION

2. Beatrice Anna Colli, FIAMME ORO

3. Stella Giacani, THE CHANGE SSD ARL

Weitere Platzierungen:

5. Leonie Hofer, AVS PASSEIER

7. Matilda Liu’ Moar, AVS Brixen

Ergebnisse Herren:

1. Michael Piccolruaz, FIAMME ORO

2. Matteo Baschieri, Just Climb! ASD

3. Pietro Biagini, KUNDALINI MILANO

Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.