NBA-Superstar Embiid mit neuem Mega-Vertrag

Von: APA/Reuters/dpa

Basketballstar Joel Embiid hat sich für drei weitere Jahre an sein NBA-Team Philadelphia 76ers gebunden und kassiert dafür 193 Millionen Dollar (173 Mio. Euro). “Ich habe als Sixer angefangen und möchte für den Rest meiner Karriere hier bleiben”, verkündete der 30-Jährige. Einschließlich der beiden verbleibenden Jahre von Embiids bestehendem Vertrag erhält der Olympiasieger in den kommenden fünf Jahren Berichten zufolge satte 301 Mio. Dollar.

Die offizielle Unterzeichnung der Vertragsverlängerung wurde Freitagfrüh bekannt gegeben. “Ich hatte keine Ahnung, als ich als 20-jähriger Bursche aus Kamerun gedraftet wurde, wie viel Glück ich hatte, in Philadelphia zu sein”, sagte Embiid in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. “Durch alle Höhen und Tiefen hindurch waren diese Stadt und die Fans alles für mich, und ich bin so dankbar dafür, wie sie mich aufgenommen haben. (…) Philadelphia ist mein Zuhause und es ist an der Zeit, dieser Gemeinschaft eine NBA-Meisterschaft zu bringen.”

Die 76ers haben seit 1983 keinen NBA-Titel mehr gewonnen. Embiid will das ändern, er spielt seit 2014 in Philadelphia. Damals wurde er von “Philly” an Nummer drei im Draft ausgewählt. In 433 Spielen erzielte Embiid durchschnittlich 27,9 Punkte sowie 11,2 Rebounds pro Spiel. Der siebenfache All-Star-Spieler wurde in der Saison 2022/23 zum besten Spieler der Liga gewählt. Philadelphia verstärkte im Sommer das Team mit Paul George, der mit Embiid und All-Star-Point Guard Tyrese Maxey auf Titeljagd gehen soll.