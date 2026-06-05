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Die Formel 1 bleibt zu Gast in der US-Glücksspielmetropole

Neuer Vertrag: Formel 1 bleibt bis 2037 in Las Vegas

Freitag, 05. Juni 2026 | 09:37 Uhr
Die Formel 1 bleibt zu Gast in der US-Glücksspielmetropole
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CLIVE MASON
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Von: APA/dpa

Die Formel 1 wird bis 2037 weitere Rennen in der Glücksspielmetropole Las Vegas austragen. Der Vertrag für Rennen im US-Staat Nevada wurde um zehn Jahre verlängert, wie Formel-1-Präsident Stefano Domenicali mitteilte. “Seit der Premiere 2023 war dieses Event außergewöhnlich und hat sich schnell als Top-Ziel für großartiges Racing, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Promis und Influencer etabliert”, sagte der Italiener.

Allein die drei Rennen seit der Rückkehr nach Las Vegas sollen der Region einen wirtschaftlichen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar (2,75 Mrd. Euro) beschert haben. Der diesjährige Grand Prix findet am 21. November statt. Max Verstappen hat im Red Bull bisher zweimal gewonnen, George Russell holte im Mercedes 2024 den Sieg. An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Monaco Station.

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