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Brunson war der beste Werfer

New York Knicks fehlt nur noch ein Sieg zum NBA-Finale

Sonntag, 24. Mai 2026 | 09:12 Uhr
Brunson war der beste Werfer
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
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Von: APA/sda/dpa

Den New York Knicks fehlt in der NBA nur noch ein Sieg zum ersten Einzug in ein Finale seit 1999. Das 121:108 im dritten Spiel der “best of seven”-Serie gegen die Cleveland Cavaliers war der zehnte Sieg in Serie für die New Yorker. Jalen Brunson steuerte 30 Punkte zum Auswärtssieg der Knicks bei, Mikal Bridges 22 und OG Anunoby 21. Bester Werfer für die Cavaliers war Evan Mobley mit 24 Zählern. Unter den Zuschauern waren Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce.

Die New York Knicks, in der Regular Season die Nummer drei im Osten, haben nun zehn Partien in Serie gewonnen und besitzen vier Matchbälle zum Finaleinzug. Das vierte Duell in der Serie findet in der Nacht auf Dienstag statt. Einen 0:3-Rückstand hat in der NBA-Historie noch kein Team in einem Play-off-Halbfinale wettgemacht. Der letzte Meistertitel der Knicks datiert von 1973.

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