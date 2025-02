Niederlage in Klagenfurt nach beherztem Auftritt

Von: ka

Bruneck – Im letzten Spiel des Grunddurchgangs trifft der HC Pustertal am Freitag noch einmal auf den EC KAC. Die Wölfe haben sich bereits für das Pre-Playoff qualifiziert und können in Klagenfurt befreit aufspielen. Coach Jaspers darf, bis auf Ole Andersen, für welchen nach einem Handbruch die Saison vorzeitig beendet ist, auf den vollen Kader zurückgreifen. Neuzugang Gregorio Gios feiert sein Debüt im Wölfe-Dress, während Viktor Svedberg noch einmal auf der Tribüne Platz nehmen wird. Alle letztens geschonten Spieler sind wieder mit von der Partie.

Den ersten Angriff des Spiels fährt der HCP, und Thimo Nickl kann sich nur mit einer Strafe behelfen. Die Wölfe setzen sich durchgehend im Angriffsdrittel fest, bringen aber nur zwei eher harmlose Distanzschüsse zustande. Trotzdem treten die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen auf und machen den Hausherren das Leben schwer. In der 11. Minute muss Rotjacken-Goalie Dahm einen gefährlichen Abschluss von Jason Akeson entschärfen. Kurz darauf hat auch der KAC eine gute Gelegenheit, als Clark aus kurzer Distanz abzieht. Wenig später gehen die Hausherren in Führung: Nach einer sehenswerten Puckstaffette legt Fraser für Hundertpfund zurück, der eiskalt zum 1:0 abstaubt. Danach sorgt eine hitzige Szene für Diskussionen; Lacroix checkt From unsanft in die Bande, woraufhin sich dieser mit einem Crosscheck revanchiert. Lacroix wird mit 2+2+10 Minuten bestraft, das fällige Powerplay können die Hausherren aber nicht nutzen. Dennoch haben die Rotjacken nun die Hoheit über die Eisfläche. Kurz vor Schluss entschärft Pasquale einen Schuss von Fraser aus spitzem Winkel, und so bleibt es nach 20 Minuten beim 1:0.

Die Partie wird auch im zweiten Spielabschnitt intensiv geführt. Die Wölfe dringen mehrmals mit viel Speed ins Angriffsdrittel ein, doch der KAC-Backcheck funktioniert hervorragend. So versucht beispielsweise Mats Frycklund bei einem Alleingang, Nickl zu verladen, bleibt am KAC-Defender aber hängen. Während eines Powerplays für den KAC (Strafe gegen Bouramman) muss Pasquale mehrmals sein ganzes Können aufbieten. Nach zehn gespielten Minuten kommt der HC Pustertal zu seinem ersten ernsthaften Angriff: Tyler Coulter zieht von der blauen Linie ab, Dahm wehrt mit dem Schoner zur Seite ab. Die Heimmannschaft wirkt nun zunehmend passiv und kann sich oft nur mit unerlaubten Weitschüssen befreien, während der HC Pustertal immer wieder Druck aufbaut. Etwa eine Minute vor Drittelende bringt Gustav Bouramman einen Schlenzer aufs Tor, Dahm lässt im Slot abprallen. Die KAC-Abwehr kratzt den Puck aber hinaus, und so geht es nach einem torlosen Drittel zum zweiten Pausentee.

Zu Beginn des letzten Drittels kommt Clark im Slot frei zum Abschluss, sein Schuss verfehlt das Tor um Zentimeter. Auf der anderen Seite kombinieren sich die Schwarz-Gelben immer wieder vor den Kasten von Sebastian Dahm. Die beste Möglichkeit für die Puschtra ist ein abgefälschter Puck, der an der Querlatte des Klagenfurter Tors landet. In der 52. Minute zieht Steven Strong von der blauen Linie ab und trifft etwas überraschend ins lange Kreuzeck – es steht 2:0. Jason Jaspers nimmt die Coach’s Challenge (Goalie Interference), die aber von den Referees abgeschmettert wird. Die Wölfe überstehen die daraufhin fällige Unterzahl souverän und setzen anschließend wieder auf Angriff, doch der ersehnte Anschlusstreffer bleibt aus. Dreieinhalb Minuten vor Schluss erhält der KAC eine Strafe. Jason Jaspers geht volles Risiko und nimmt den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Der HCP baut mächtig Druck auf, doch die Rotjacken werfen sich mit vollem Körpereinsatz in alle Schüsse. Und so besiegelt die Schlusssirene das Ende eines Spiels, in dem es für den HCP um nichts mehr ging.

Für die Wölfe beginnt die „fünfte Jahreszeit“ bereits übermorgen. Fehervar hat sich als siebtplatzierte Mannschaft im Pick für die Vienna Capitals entschieden, somit kommt es für den HC Pustertal zur Neuauflage des Vorjahresduells mit Olimpija Ljubljana. Das Auswärtsspiel wird kostenlos auf DAZN übertragen. Spiel 2 geht am Dienstag in Bruneck über die Bühne.

EC-KAC – HC Pustertal 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Referees: OFNER. ZRNIC, Puff, Zgonc.

Tore KAC: Hundertpfund (12.), Strong (58.)