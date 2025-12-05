Norris im ersten Abu-Dhabi-Training hauchdünn vor Verstappen

Von: APA/Reuters

WM-Leader Lando Norris hat im ersten Freitag-Training für das Formel-1-WM-Finale am Sonntag in Abu Dhabi die erste Bestmarke gesetzt. Der britische McLaren-Pilot war bei seiner schnellsten Runde um den Wimpernschlag von acht Tausendstelsekunden schneller als WM-Rivale Max Verstappen im Red Bull. Der dritte Titelkandidat Oscar Piastri (McLaren) pausierte plangemäß. Sein Chef Zak Brown kündigte indes die Einführung einer Teamorder beim Rennen an, sollte es erforderlich sein.

“Wenn es im Rennen ziemlich klar sein sollte, dass einer eine Chance hat und der andere nicht, werden wir alles tun, um den Fahrertitel zu gewinnen. Es wäre verrückt, dies nicht zu tun”, erklärte Brown am Freitag gegenüber Sky Sports die Abkehr der sogenannten “Papaya”-Regel, die bisher sowohl Norris als auch Piastri die gleichen Rechte im Kampf um den Sieg zugestand. Der McLaren-Boss sagte, diese Entscheidung entspräche dem Team-Willen. “Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Sportart ungewöhnlich ist, dass Kollegen Opfer füreinander bringen, um dem Team das zu geben, was es will.”

Norris unter Druck

Norris geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr). Im ersten Training auf dem Yas Marina Circuit waren die Top-2-Fahrer auf Augenhöhe, auf Rang drei landete Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,016 Sek.). Piastri kommt erst im zweiten Training am Nachmittag (14.00 Uhr) zum Zuge, sein Bolide wurde am Vormittag vom Mexikaner Patricio O’Ward gesteuert (+0,761/14.). Samstagmittag (11.30) geht das Abschlusstraining in Szene, bevor am Nachmittag (15.00) im Qualifying um die besten Startplätze gefahren wird.

Verstappen greift in Abu Dhabi nach seinem fünften WM-Titel in Folge. Der Niederländer, der im WM-Rennen im Spätsommer bereits 104 Punkte Rückstand hatte, gab sich im Vorfeld entspannt. “Ich betrachte alles hier als Bonus. Das macht es für mich auch sehr einfach.” Auf Norris wiederum lastet ein großer Druck, für den 26-Jährigen geht es um seinen Premierentitel. “Ich habe am meisten zu verlieren, weil ich an der Spitze stehe”, meinte der Brite, dem ein dritter Platz am Sonntag zum Triumph reicht.