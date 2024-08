O’Connor behält Vuelta-Führung – Längste Etappe an Groves

Von: apa

Der Australier Ben O’Connor hat seine Führung auch noch auf der längsten Etappe der Vuelta a Espana behauptet. Das 200-km-Teilstück von Villafranco del Bierzo nach Villablino gewann im Massensprint der Australier Kaden Groves vor Wout van Aert. Alpecin-Profi Groves hatte auch schon den zweiten Abschnitt gewonnen, Van Aert verpasste seinen vierten Tageserfolg. Der Belgier aus dem Visma-Team führt aber weiter die Punkte- und Bergwertung an.

Im Gesamtklassement liegt Felix Galls Decathlon-Teamkollege O’Connor unverändert 1:21 Minuten vor Primoz Roglic. Bei der schwierigen Bergankunft am Cuitu Negru am Sonntag wird sich das aber wohl ändern. Am Samstag verzichtete Roglic im letzten langen Anstieg auf eine Attacke. In der Abfahrt in Richtung Zielort kam der Slowene aus dem Red-Bull-Rennstall kurz in Bedrängnis, weil er durch einen Reifendefekt zurückfiel und mit einem Reserverad erst wieder den Anschluss an das Feld herstellen musste.

Gall ist 4:42 Minuten hinter seinem Kapitän O’Connor weiterhin Achter des Gesamtklassements. Verliert O’Connor am Sonntag oder zu Beginn der dritten Rennwoche das Rote Trikot wie erwartet, sollte der Osttiroler freie Fahrt für die Jagd auf einen Etappensieg bekommen. Auch ein Spitzenplatz im Gesamtklassement ist greifbar, liegt doch der drittplatzierte Spanier Enric Mas (Movistar) nur eineinhalb Minuten vor Gall.