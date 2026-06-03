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Quincy Diggs/r. setzt sich in Szene

ÖBV-Männer bei 3×3-WM als Gruppen-Zweiter in K.o.-Phase

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 22:55 Uhr
Quincy Diggs/r. setzt sich in Szene
APA/APA/3X3VIENNA/Archivbild/MARTIN PROELL
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Von: apa

Österreichs 3×3-Basketballer haben bei der WM in Warschau mit drei Siegen bei einer Niederlage in Gruppe A Rang zwei und damit souverän die K.o.-Phase erreicht. Nach Erfolgen am Montag gegen Madagaskar und Australien überzeugten Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan am Mittwoch zunächst mit einem 17:14-Sieg gegen Titelverteidiger Spanien, ehe es im Duell um den Pool-Gewinn gegen den sechsfachen Weltmeister Serbien ein 11:21 setzte.

“Es war ein harter Kampf”, sagte Blazan über den Sieg gegen die Spanier. “Wir wollten die Gegner unter 16 Punkte halten. Das haben wir geschafft. Die Defense hat das Spiel gewonnen.” Das Duell mit den Serben war eine Neuauflage des von den Österreichern in Wien 2024 gewonnenen EM-Finales. Die Revanche gelang den Serben überzeugend. “Sie sind ein sehr erfahrenes Team. Wir haben unsere Emotionen nicht im Griff gehabt und deshalb verdient verloren”, meinte Blazan weiter. “Wir haben unser Ziel erreicht und sind souverän in die K.o.-Phase eingezogen.”

Die bisher ungeschlagenen Serben zogen damit direkt ins Viertelfinale ein, für die Österreicher geht es am Freitag im Play-in gegen den Dritten der Gruppe D. Diese wird am Donnerstag entschieden, am ehesten ist mit Belgien, Puerto Rico oder Brasilien als Österreich-Gegner zu rechnen. Die Spanier freilich müssen vorzeitig heimreisen, denn sie unterlagen im Duell mit Madagaskar 19:20 und wurden hinter dem Afrika-Meister nur Gruppen-Vierter.

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