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Quincy Diggs/r. setzt sich in Szene

ÖBV-Männer besiegen bei 3×3-WM Titelverteidiger Spanien

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 19:58 Uhr
Quincy Diggs/r. setzt sich in Szene
APA/APA/3X3VIENNA/Archivbild/MARTIN PROELL
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Von: apa

Österreichs 3×3-Basketballer haben bei der WM in Warschau Weltmeister Spanien besiegt und stehen vorzeitig in der K.o.-Runde. Denn Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan feierten mit einem 17:14 gegen die Iberer den dritten Sieg im dritten Spiel, nachdem es am Montag Erfolge gegen Madagaskar und Australien gegeben hatte. Es folgt das Match gegen Sechsfachchampion Serbien. Der Gruppensieger steht im Viertelfinale, der Zweite und Dritte im Play-in.

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