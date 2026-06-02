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Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?

Dienstag, 02. Juni 2026 | 08:09 Uhr
Waterdrop setzt auf Wasser
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
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Von: luk

Bozen – Nach einem schneearmen Winter schlagen Fachstellen Alarm: Für das Einzugsgebiet der Etsch wurde Ende Mai erstmals die Warnstufe „geringe Gefährdung“ für mögliche Wasserknappheit ausgerufen. Grund sind vor allem fehlende Schneereserven in den Bergen sowie steigender Bedarf durch Landwirtschaft und Tourismus in den kommenden Sommermonaten.

Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz hat deshalb alle Bürgerinnen und Bürger zu einem bewussten Umgang mit Wasser aufgerufen. Nicht notwendiger Verbrauch – etwa für Gartenbewässerung, Autowäsche oder die Reinigung von Flächen – soll eingeschränkt werden. Trinkwasser habe oberste Priorität, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Achtet ihr bei derartigen Warnungen bewusst darauf, Wasser zu sparen bzw. sparsamer zu verwenden? Lasst jetzt eure Meinung da!

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