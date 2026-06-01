Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister

Von: mk

Riva del Garda – Tausende Personen werden bei einem Techno-Festival im Norden vom Gardasee erwartet. Das Event, das bereits zum dritten Mal ausgetragen wird, löst allerdings nicht nur Begeisterung aus. Das Festival soll genau dort stattfinden, wo der Fluss Sarca in den See mündet. Die grüne Senatorin Aurora Floridia, die selbst aus dem Trentino-Südtirol stammt, warnt vor den massiven Auswirkungen auf das sensible Ökosystem und fordert ein Umdenken der Verantwortlichen.

Das geplante Festival soll insgesamt 19 Stunden dauern, dazu kommen noch zwei Tage für technische Proben und Soundchecks. Dabei zählt der Strand laut Floridia zu den ökologisch wertvollsten und gleichzeitig fragilsten Bereichen am gesamten Gardasee. „Die Durchführung von Veranstaltungen dieser Größenordnung erfordert eine ernste und strenge Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Region“, betont Floridia in einer Pressemitteilung.

Die Senatorin stellt klar, dass es ihr nicht darum gehe, Jugendkultur oder Partys zu verhindern: „Ich bin absolut für Spaß, Musik und Begegnung junger Menschen.“ Allerdings gehe es darum, die richtigen Orte dafür auszuwählen und in dauerhafte Treffpunkte für die einheimische Jugend zu investieren, statt in punktuelle Großevents, die hauptsächlich auf ein auswärtiges Publikum abzielen würden, kritisiert Floridia.

Dass tausende Menschen nach 19 Stunden Dauerbeschallung am Strand und im Wasser ihre Spuren hinterlassen, liegt laut Floridia auf der Hand. Auch die Lärmbelastung für die angrenzenden Wohn- und Tourismusgebiete sei enorm. Zudem sei die Verkehrsachse im oberen Gardaseegebiet ohnehin schon stark überlastet. Ein solches Event am Wochenende verschärfe das Verkehrschaos zusätzlich. „Man braucht keine wissenschaftliche Studie, um zu verstehen, dass dies nicht der geeignete Ort ist“, erklärt die Senatorin.