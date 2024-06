ÖEHV-Männer starten gegen Slowakei in Olympia-Quali

Von: apa

Österreichs Eishockey-Männer-Nationalteam bekommt es im Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2026 zum Auftakt mit der Slowakei zu tun. Die Truppe von Teamchef Roger Bader trifft am 29. August (18.00 Uhr) in Bratislava auf den Turniergastgeber. Knapp 17 Stunden später folgt das Duell mit Kasachstan, und zum Abschluss wartet am 1. September (14.00) Ungarn. Nur der Gruppensieger löst das Olympia-Ticket.

Das ÖEHV-Team hofft auf die erste Olympiateilnahme seit Sotschi 2014, geht aber als Außenseiter ins Turnier. “Wir haben von allen vier Teams den herausforderndsten Spielplan mit dieser kurzen Regenerationszeit zwischen Spiel eins und zwei. Das müssen wir so annehmen”, sagte Bader in einer Aussendung. In der Vorbereitung auf das Turnier in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava bestreitet Österreich zwei Testspiele gegen Slowenien – am 22. August in Ljubljana oder Bled sowie zwei Tage später in Graz.

Bader hofft auf Verstärkung aus Übersee: “Marco Rossi, Marco Kasper und David Reinbacher möchten bei der Olympia-Quali dabei sein. Dafür sind wir jetzt mit ihrer jeweiligen NHL-Organisation in Kontakt um die Freigabe zu erhalten.”