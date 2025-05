ÖEHV-Team besiegt Slowenien 3:2 nach Penaltyschießen

Von: apa

Österreichs Eishockeyteam ist bei der Weltmeisterschaft in Stockholm weiter auf der Erfolgswelle. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Sonntag Slowenien 3:2 nach Penaltyschießen (1:1,0:0,1:1,0:0,1:0) und greift im abschließenden Spiel gegen Lettland am Dienstag (12.20 Uhr/live ORF) nach dem Viertelfinalticket. In einem Zitterspiel verwerteten gleich drei Österreicher ihre Penaltys.

“Ich finde, die Leistung war gut bis sehr gut, in dem Sinne, dass einfach der Abschluss gefehlt hat. Wenn man die genau gleiche Partie nochmals spielt, mit den genau gleichen Chancen, könnte die Partie 5:1 für uns ausgehen. Es wurde mit dem Penaltyschießen wenigstens so belohnt, dass wir schon der richtige Sieger sind”, gab sich Teamchef Roger Bader zufrieden mit der Leistung.

Plus-Spiel gegen Lettland

Nun steht man vor dem Ziel, das man vor der WM insgeheim hatte, aber nicht offen ausgab: ein Spiel um das Viertelfinale. “Wir haben uns immer gewünscht, dass wir gegen Lettland ein sogenanntes Plus-Spiel haben. Das Motto von dieser WM ist ja AAA+. Die drei A sind für die drei Siege und das Plus ist das Plus-Spiel. Das haben wir jetzt erreicht. Und jetzt wollen wir alles geben, um diesen Sieg zu holen”, erklärte Bader.

Österreich, wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Benjamin Baumgartner, legte gleich los und hatte nach 18 Sekunden durch Marco Kasper die erste große Chance. Mit zwei Strafen wurde der Schwung gebremst, Slowenien nutzte die Überzahl zur Führung, als Paul Stapelfeldt einen Schuss von Blaz Gregorc ins eigene Tor abfälschte (10.).

Österreich schlägt zurück

Mit einem perfekten Konter schlugen die Österreicher zurück. Dominic Zwerger erzielte nach Pass von Peter Schneider zwischen die Schoner von Torhüter Lukas Horak seinen ersten Turniertreffer (14.). Die Bader-Truppe fand danach einige Chancen auf die Führung vor, unter anderem ging ein Schuss von Lukas Kainz nur an die Latte (18.).

Nach einem zähen Mitteldrittel, in dem Raffl und Co. vier Minuten Unterzahl überstanden, drückten die Österreicher im Schlussabschnitt auf die Entscheidung. Ein Kasper-Schuss sprang von der Innenstange zurück (49.), wenig später jubelten aber die zahlreichen Fans in rot-weiß-rot. Brian Lebler, der nach drei Jahren Pause in Stockholm sein WM-Comeback gibt, fälschte einen Schuss von Lukas Haudum ins Tor ab (51.).

Kickert hält sein Team im Spiel

Die Slowenen kamen aber schnell zurück, Robert Sabolic glich aus (54.). In der Verlängerung hatte Thomas Raffl die große Chance auf das Siegestor, danach hielt Torhüter David Kickert sein Team dreimal im Spiel, Haudum vergab die letzte Chance im Spiel. In der Entscheidung hielten aber die Nerven. Haudum, Zwerger und Baumgartner trafen sehenswert, Kickert ließ sich nicht bezwingen.

“Wir haben gewusst, sie werden kämpfen, sie werden alles reinhauen und das haben wir gesehen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir ein gutes Spiel gespielt haben, wieder einmal, und am Schluss die zwei Punkte verdient haben”, sagte Zwerger, der zum besten Spieler seiner Mannschaft gewählt wurde. “Ich sage immer, ich nehme null Tore und null Assists, wenn die Mannschaft jedes Spiel gewinnt. Aber natürlich bin ich glücklich, dass ich der Mannschaft helfen kann, auch mit Toren und Assists”, meinte der Stürmer.

ÖEHV-Team mit Slowakei punktegleich

Österreich feierte den dritten Sieg in Stockholm, davor war das bei einer A-WM nur 1999 in Norwegen gelungen. Damit wird in der Gruppe A ein Platz im Viertelfinale in einem Dreikampf zwischen Österreich (7 Punkte), die Slowakei (7) und Lettland (6) ausgespielt. Slowakei und Lettland treffen im Abendspiel (20.20 Uhr) aufeinander, die Slowakei spielt zudem am Dienstag (16.20) im Anschluss an Österreich gegen Lettland noch gegen Finnland.

“Wir haben bei dieser WM gezeigt, dass wir uns von keinem verstecken müssen. Jetzt bleibt nur noch ein Ziel, wir wollen den Sieg holen”, meinte Zwerger vor dem Duell mit Lettland. Unnötige Scheibenverluste und zu viele Strafen gilt es aber abzustellen.