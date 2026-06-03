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Luca Zidane entschärfte die niederländischen Chancen

ÖFB-WM-Gegner Algerien feiert 1:0-Sieg in den Niederlanden

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 23:01 Uhr
Luca Zidane entschärfte die niederländischen Chancen
APA/APA/ANP/BAS CZERWINSKI
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Von: apa

Österreichs Gruppengegner Algerien hat im vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM einen überraschenden 1:0-Auswärtssieg gegen die Niederlande gefeiert. Die “Wüstenfüchse” von Teamchef Vladimir Petkovic jubelten am Mittwoch in Rotterdam dank eines späten Tores von Anis Hadj Moussa (86.) und reisen daher mit Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Für die Niederländer, die eine Vielzahl an Chancen vorfanden, war es hingegen ein Dämpfer vor dem Saisonhöhepunkt.

Die “Oranje”-Kicker von Cheftrainer Ronald Koeman scheiterten aber immer wieder an Algerien-Tormann Luca Zidane, dem Sohn der französischen Fußball-Legende Zinedine Zidane. Der Schlussmann von Granada, der seit 2025 für die Nordafrikaner aufläuft und derzeit eine Maske trägt, hielt vor allem in der ersten Hälfte die Null fest. Kurz vor Schluss zog Feyenoord-Profi Hadj Moussa in seinem Heimstadion De Kuip von rechts in den Strafraum und zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Algerien bekommt es im Auftaktspiel der Gruppe J mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) erneut in Kansas City.

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