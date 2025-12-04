Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖHB-Frauen unterliegen bei WM Titelverteidiger Frankreich
Ana Pandza und Co. liefern Frankreich echten Kampf

ÖHB-Frauen unterliegen bei WM Titelverteidiger Frankreich

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 19:33 Uhr
Ana Pandza und Co. liefern Frankreich echten Kampf
APA/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Handball-Frauen haben zum Auftakt der WM-Hauptrunde eine erwartete 17:29-(12:14)-Niederlage gegen Frankreich kassiert. Gegen den Titelverteidiger zeigte die ÖHB-Auswahl in Rotterdam aber wie schon zwei Tage zuvor gegen die Niederlande eine ambitionierte Vorstellung, auch wenn es gegen Tempo und Klasse der Französinnen gerade in der zweiten Hälfte nicht reichte. Punktezuwachs erhofft man sich nach dem “Bonusspiel” am Samstag (15.30 Uhr) gegen Tunesien.

Österreich startete couragiert und nützte die Fehlerhaftigkeit und Passivität der Französinnen zu Beginn beinhart aus. Nach zwei Paraden von Lena Ivancok stellte Rot-Weiß-Rot in der neunten Minute gar auf 5:1 und erzwang quasi das französische Time-out. Da wurden die Gegnerinnen offenbar wachgerüttelt, sechs Minuten später glichen sie erstmals aus (6:6/15.).

In der Defensive nun deutlich aggressiver, im Angriff variabler und insgesamt mit hoher Dynamik erarbeiteten sich die Französinnen von da an die erwartete Dominanz und gingen in der 21. Minute erstmals mit 10:9 in Führung. Österreich blieb aber hartnäckig und ließ die haushohen Favoritinnen bis zur 34. Minute nicht mehr als zwei Tore entwischen.

Völlig verändertes Bild in der zweiten Hälfte

Nach Wiederbeginn brauchten Ana Pandza und Co. aber sieben Minuten für den ersten Treffer, zur 40. Minute hatte sich Frankreich bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeitet und gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand. Österreich hielt sich aber wacker und bereitete den Kontrahentinnen mit bissiger Defensivarbeit und einer weiter starken Torfrau Ivancok bis zu Beginn der letzten Viertelstunde Probleme.

Mit besserer Trefferquote – nach dem Seitenwechsel gelangen nur noch fünf Tore – wäre sogar ein erfreulicheres Resultat möglich gewesen, im Finish ließen dann aber auch die Kräfte gegen die personell breit aufgestellten dreifachen Weltmeisterinnen nach. Immerhin konnte man sich zugutehalten, dass sich Frankreich erstmals im Turnier mit weit weniger als 42 Toren zufriedengeben musste.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
25
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
22
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
19
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 