Ofner trifft in Monte Carlo auf Evans – Thiem verliert

Sebastian Ofner hat in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo ein machbares Los erhalten. Der 27-jährige Steirer, der zum ersten Mal im Fürstentum antritt, bekommt es erstmals mit dem Briten Daniel Evans zu tun. Der 33-jährige liegt im ATP-Ranking fünf Plätze vor Österreichs bestem Tennisspieler an 42. Stelle. Bereits am Samstag musste sich Dominic Thiem in der ersten Qualirunde Roberto Bautista Agut nach 71 Minuten glatt mit 1:6,2:6 geschlagen geben.

Thiem wird damit demnächst aus den Top-100 rutschen. Er ist aktuell Nummer 95 im ATP-Live-Ranking, nach Monte Carlo fallen ihm am 15. April 45 Zähler vom Zweitrunden-Aus im Vorjahr am gleichen Schauplatz aus der Wertung. Sein nächster geplanter Einsatz ist nun Mitte April beim ATP250-Turnier in München, wo der 30-Jährige eine Wildcard erhalten hat.