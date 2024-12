Packers nach 34:0-Sieg gegen Saints fix in den Play-offs

Von: APA/dpa

Die Green Bay Packers stehen nach einem 34:0-Heimsieg gegen die New Orleans Saints in den Play-offs der NFL. Das Team von Cheftrainer Matt LaFleur ist die erste Mannschaft der US-Football-Liga, die in dieser Saison einen Sieg ohne Gegenpunkte gefeiert hat. Für die Packers ist es der erste sogenannte “Shutout” seit November 2021, einen höheren Sieg hatte das Team aus Wisconsin zuletzt im November 2014 eingefahren. Die Saints punkteten erstmals seit November 2022 nicht mehr.

In der NFC North stehen die Packers um Quarterback Jordan Love mit elf Siegen und vier Niederlagen hinter den Detroit Lions und Minnesota Vikings (je 13 Siege und zwei Niederlagen) zwar nur auf dem dritten Rang, haben einen Wildcard-Platz für die Play-offs aber sicher. Die Saints, die unter anderem ohne Quarterback Derek Carr und Running Back Alvin Kamara ersatzgeschwächt angetreten waren, hatten bereits vor der Partie keine Chance mehr auf die Postseason.